Финансовые новости
- |
- 24.03.20
- |
- 12:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Дефицит госбюджета Украины может вырасти до 7% ВВП - замглавы ОП
08:02 24.03.2020 |
Дефицит государственного бюджета Украины в 2020 году может вырасти с 2,09% до 7% ВВП, сообщила замглавы Офиса президента (ОП) Юлия Ковалив.
"Мы учитываем и падение экономики, и дополнительные расходы, которые государство понесет при борьбе с коронавирусом... Если к началу года мы ожидали дефицит госбюджета приблизительно 2% ВВП, то сегодня ожидаем в районе 7%", - сказала Ковалив в ходе онлайн-дискусси, организованной Европейской бизнес ассоциацией в понедельник.
По ее словам, вопросы о потенциальном росте дефицита госбюджета уже обсуждены с международными партнерами.
"Я думаю, в ближайшие два дня мы финализируем все показатели программы (МВФ - ИФ), и будем дальше двигаться с парламентам - там еще чуть-чуть осталось, чтобы выйти на борд МВФ и получить программу. Важно, что мы также обсуждаем направление всех средств первого транша в бюджет - резервы НБУ достаточные", - отметила Ковалив.
При этом инфляция ожидается на уровне 10% по пессимистическому сценарию, добавила она.
"Мы не можем очень агрессивно увеличивать расходы бюджета. С одной стороны, финансировать их мы можем или за счет программы МВФ, и мы над этим активно работаем, или за счет внутренних заимствований. Потому что по состоянию на сейчас рынок внешних заимствований фактически закрыт - и не только для Украины, а для всех развивающихся рынков", - пояснила она.
Ковалив добавила, что введение валютных ограничений не обсуждается.
"Валютных ограничений вводить не будем. Если ситуация остается такой же, нет никакой спекулятивной паники и бизнес сам не подогревает эту ситуацию, то мы проходим спокойно, без никаких ограничений валютных операций", - пояснила Ковалив.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коронавирусный детектив: Кому выгодно заменить Емца во главе МОЗ
|Украина продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме, - Кабмин
|Из карантина в феодализм. Как коронавирус лишает Зеленского власти над регионами
|Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях - Шмыгаль
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Карантин – большой форс-мажор для бизнеса. Но этим не стоит злоупотреблять
|Украина продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме, - Кабмин
|Цена на газ для населения и тепловиков в марте снизится на 14%
|Первая неделя карантина в Украине увеличила продажи новых авто на 74% по сравнению с неделей «до»
|Госстат показал структуру расходов украинцев
|Аналитики BofA ожидают снижения ВВП Украины в 2020г на 1,1%
Это интересно
|Apple начала массовое производство антикризисного iPhone 9
|Bentley заменит флагманский седан Mulsanne большим кроссовером
|YouTube снижает качество видеостриминга в Европе из-за коронавируса
|Самую мощную BMW 7 серии переведут на электричество
|SpaceX намерена уже в мае впервые отправить астронавтов на МКС
|Porsche будет печатать спортивные сиденья на 3D-принтере
|Lexus представил первый в мире «татуированный» автомобиль