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Падение промпроизводства в Украине в феврале-2020 замедлилось до 1,5% - Госстат
16:54 23.03.2020 |
Промышленное производство в Украине в феврале 2020 года снизилось на 1,5% по сравнению с февралем 2019 года, тогда как в январе аналогичный показатель составлял 5,1%, а в декабре-2019 - 7,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
В то же время ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в феврале високосного 2020 года сократилось к февралю обычного 2019 года на 4,1%.
Госстат указывает, что к январю этого года промышленное производство в феврале выросло на 0,4%, однако с учетом сезонного фактора снизилось на 0,2%.
В перерабатывающей промышленности в феврале-2020 к февралю-2019 падение составило 0,4%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 1,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 4,1%.
В целом за два месяца этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.
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