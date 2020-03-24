Украина хочет увеличить поддержку от МВФ до 10 миллиардов долларов – источник

Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса.

Об этом говорится в материале ЭП со ссылкой на собеседника в НБУ.

Накануне в МВФ заявили, что для борьбы с коронавирусом страны смогут воспользоваться дополнительными инструментами поддержки.

Речь идет о механизме ускоренного кредитования (Rapid Credit Facility, RCF) и инструменте быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI).

Отметим, что одним из первых помощь в размере 5,4 млрд долл от фонда получит Ирак.

Однако по информации ЭП Украина рассматривает другой вариант - увеличение финансирования в рамках программы EFF примерно в 10 млрд долларов.

"ЕFF - понятный нам инструмент поддержки, по которому достигнуто предварительное согласие на 5,5 млрд дол. Можно увеличить объем этой программы, и отдать полностью или частично правительству, первый, увеличенный с 0,6 до 2-2,5 млрд долларов транш на перекрытие насущных потребностей в связи с коронавирусом ", - сообщил собеседник ЭП в НБУ.

Сейчас определения бюджетных параметров дальнейшего сотрудничества - основная из задач Министерства финансов, напоминает он.

Важно, чтобы Минфин просчитал потребности бюджета в ресурсе.Правда, речь идет не только о бюджете, Нацбанку средства также нужны на поддержание достаточного уровня золотовалютных резервов.

"Большая часть этого финансирования пойдет на покрытие дефицита госбюджета и на пополнение золотовалютных резервов", - отметил глава НБУ Яков Смолий.