Финансовые новости
- |
- 24.03.20
- |
- 07:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине с мая трудовые пенсии проиндексируют на 11%
11:48 23.03.2020 |
С мая текущего года произойдет индексация трудовых пенсий на 11%, а пенсионеры, которым исполнилось 80 и более лет, получат ежемесячную прибавку к пенсии 500 гривень.
Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время онлайн-брифинга в понедельник, сообщает корреспондент Укринформа.
«С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии полутора миллионам пенсионеров, которым исполнилось 80 и более лет. Это будет ежемесячная прибавка к пенсии в размере 500 гривень», - сказала Лазебная.
Министр рассказала, что с апреля будет осуществлена единовременная выплата по 1 тысяче гривень пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривень.
«Таких пенсионеров у нас больше 10 миллионов. Такую же выплату получат более 400 тысяч получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и это получатели социальных пенсий», - добавила министр.
Лазебная подчеркнула, что «и тысячу гривень, и индексацию пенсий Пенсионный фонд производит автоматически, поэтому никуда и никому не нужно обращаться».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Из карантина в феодализм. Как коронавирус лишает Зеленского власти над регионами
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях - Шмыгаль
|Зеленский может уйти в отставку, а позиции Медведчука станут сильнее – Портников
|Министр Емец призвал нардепов проголосовать за введение ЧП в Украине из-за коронавируса
|«Мерседес» в коронавирус: Как Ермак испортил себе и Зеленскому «минский договорняк»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оптовые цены на топливо 23 марта продолжили снижение
|ЕБА призывает УЗ отложить введение нового договора на грузоперевозки во избежание коллапса
|Падение промпроизводства в Украине в феврале-2020 замедлилось до 1,5% - Госстат
|Отменены штрафы за нерегистрацию налоговых и акцизных накладных в период карантина - ГНС
|Зеленский может уйти в отставку, а позиции Медведчука станут сильнее – Портников
|Цены на европейских АЗС упали на 6%. В Украине - на 7%
|Украина хочет увеличить поддержку от МВФ до 10 миллиардов долларов – источник
Это интересно
|Bentley заменит флагманский седан Mulsanne большим кроссовером
|YouTube снижает качество видеостриминга в Европе из-за коронавируса
|Самую мощную BMW 7 серии переведут на электричество
|SpaceX намерена уже в мае впервые отправить астронавтов на МКС
|Porsche будет печатать спортивные сиденья на 3D-принтере
|Lexus представил первый в мире «татуированный» автомобиль
|Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink