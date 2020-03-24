В Украине с мая трудовые пенсии проиндексируют на 11%

С мая текущего года произойдет индексация трудовых пенсий на 11%, а пенсионеры, которым исполнилось 80 и более лет, получат ежемесячную прибавку к пенсии 500 гривень.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время онлайн-брифинга в понедельник, сообщает корреспондент Укринформа.

«С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии полутора миллионам пенсионеров, которым исполнилось 80 и более лет. Это будет ежемесячная прибавка к пенсии в размере 500 гривень», - сказала Лазебная.

Министр рассказала, что с апреля будет осуществлена единовременная выплата по 1 тысяче гривень пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривень.

«Таких пенсионеров у нас больше 10 миллионов. Такую же выплату получат более 400 тысяч получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и это получатели социальных пенсий», - добавила министр.

Лазебная подчеркнула, что «и тысячу гривень, и индексацию пенсий Пенсионный фонд производит автоматически, поэтому никуда и никому не нужно обращаться».