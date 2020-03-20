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Госбюджет-2020 перепишут: нужны деньги на борьбу с коронавирусом
21:33 20.03.2020 |
Министерство финансов Украины разрабатывает изменения в законодательство, в том числе в закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», с целью обеспечения финансирования первоочередных мероприятий по борьбе с коронавирусом и его последствиями, говорится в сообщении министерства.
«Во исполнение протокольного решения правительства от 18 марта 2020 года Министерством финансов Украины разрабатываются изменения в законодательство, в том числе в закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год». Эти изменения имеют целью обеспечение финансирования первоочередных мероприятий», - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что это касается локализации и ликвидации вспышек коронавирусной болезни, предотвращения негативных последствий, вызванных возникновением и распространением коронавируса, и принятия антикризисных мер по поддержке экономики.
В частности, речь идет о создании стабилизационного фонда, из которого будет осуществляться соответствующее финансирование.
«Правительство поручило главным распорядителям средств государственного бюджета оперативно предоставить Министерству финансов Украины предложения по экономии средств с целью их использования на вышеуказанные мероприятия», - сообщает пресс-служба.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров создает стабилизационный фонд для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции, а также планирует перенаправить на борьбу с возможной эпидемией средства, предусмотренные на инвестиционные проекты в Государственном фонде регионального развития.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил о достигнутых договоренностях с представителями крупного бизнеса о создании отдельного фонда объемом около 12 млрд грн для поддержки медицинской сферы в борьбе с коронавирусом.
По данным Счетной палаты, в государственном бюджете Украины есть минимум 5 млрд грн, которые можно перенаправить на поддержку медицины для борьбы с коронавирусом.
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