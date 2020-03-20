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Транспортные предприятия Украины за 2 мес. сократили перевозку грузов на 10,7% - Госстат
20:43 20.03.2020 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-феврале 2020 года сократили перевозку грузов на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 90,1 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
По ее данным, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 16% - до 43,4 млрд ткм.
Согласно статданным, в январе-феврале железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 47,3 млн тонн грузов, что на 2,6% меньше, чем было в январе-феврале 2019 года. Автомобильным транспортом было перевезено 28,2 млн тонн (-9,7%), водным – 0,5 млн тонн (+13,1%), трубопроводным – 14,1 млн тонн (-31,6%), авиационным – 0,01 (-11,3%).
Грузовые перевозки в Украине в январе-феврале 2020 года:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к янв.-фев. 2019
|млн т
|в % к янв.-фев. 2019
|Транспорт всего
|43416,9
|84
|90,1
|89,3
|железнодорожный
|27783,5
|95,2
|47,3
|97,4
|автомобильный
|6934,1
|102,8
|28,2
|90,3
|водный
|370,2
|100,2
|0,5
|113,1
|трубопроводный
|8299,7
|54,0
|14,1
|68,4
|авиационный
|29,4
|61,4
|0,01
|88,7
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