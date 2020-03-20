Транспортные предприятия Украины за 2 мес. сократили перевозку грузов на 10,7% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-феврале 2020 года сократили перевозку грузов на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 90,1 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

По ее данным, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 16% - до 43,4 млрд ткм.

Согласно статданным, в январе-феврале железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 47,3 млн тонн грузов, что на 2,6% меньше, чем было в январе-феврале 2019 года. Автомобильным транспортом было перевезено 28,2 млн тонн (-9,7%), водным – 0,5 млн тонн (+13,1%), трубопроводным – 14,1 млн тонн (-31,6%), авиационным – 0,01 (-11,3%).



Грузовые перевозки в Украине в январе-феврале 2020 года:



