Рост ВВП Украины в 2019г. замедлился до 3,2% – Госстат

Реальный ВВП Украины в 2019 году вырос на 3,2% по сравнению с 3,4% в 2018 году и 2,5% - в 2017 году, такие предварительные данные сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

"Номинальный ВВП составил 3974,6 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 94570 грн", – отмечается в сообщении Госстата.

Согласно ему, изменения дефлятора составило в прошлом году 8,1%.

Госстат уточнил, что рост в первом квартале 2019 года составил 2,9%, во втором он ускорился до 4,7%, а в третьем и четвертом замедлился соответственно до 3,9% и 1,5%

Ведомство также указало, что окончательные данные ВВП за 2019 год будут обнародованы 30 декабря 2020 года, а за первый-четвертый кварталы 2019 года - в марте 2021 года.



Валовый внутренний продукт производственным методом в 2019 году

В фактических ценах В постоянных ценах 2016г., к предыдущему году, % млн грн к итогу, % изменение объема изменение дефлятора Валовый внутренний продукт 3974564 100,0 3,2 8,1 Сельское хозяйство, охота и лесное 358072 9,0 1,3 –2,2 Добывающая промышленность 222369 5,6 –1,5 5,4 Перерабатывающая промышленность 430666 10,8 1,0 3,7 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 123076 3,1 –4,2 14,8 Водоснабжение, канализация, обращение с отходами 13946 0,4 0,7 21,6 Строительство 106751 2,7 23,0 6,8 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 524083 13,2 3,6 7,2 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 268968 6,8 3,5 14,3 Временное размещение и организация питания 34630 0,9 7,1 28,7 Информация и телекоммуникации 179246 4,5 7,5 20,1 Финансовая и страховая деятельность 111990 2,8 3,7 10,4 Операции с недвижимым имуществом 247008 6,2 7,5 11,5 Профессиональная, научная и техническая деятельность 139932 3,5 5,6 16,9 Деятельность в сфере административного обслуживания 61144 1,5 6,5 18,2 Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование 265477 6,7 5,9 17,9 Образование 176464 4,4 –1,3 12,7 Здравоохранение и социальная помощь 93337 2,4 2,4 18,2 Искусство, спорт, развлечения, отдых 23853 0,6 3,7 12,9 Предоставление других видов услуг 37129 0,9 14,9 11,4 Налоги на продукты 565943 14,2 2,2 0,6 Субсидии на продукты –9520 –0,2 1,1 16,7

Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.