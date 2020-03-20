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Рост ВВП Украины в 2019г. замедлился до 3,2% – Госстат
17:37 20.03.2020 |
Реальный ВВП Украины в 2019 году вырос на 3,2% по сравнению с 3,4% в 2018 году и 2,5% - в 2017 году, такие предварительные данные сообщила Государственная служба статистики в пятницу.
"Номинальный ВВП составил 3974,6 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 94570 грн", – отмечается в сообщении Госстата.
Согласно ему, изменения дефлятора составило в прошлом году 8,1%.
Госстат уточнил, что рост в первом квартале 2019 года составил 2,9%, во втором он ускорился до 4,7%, а в третьем и четвертом замедлился соответственно до 3,9% и 1,5%
Ведомство также указало, что окончательные данные ВВП за 2019 год будут обнародованы 30 декабря 2020 года, а за первый-четвертый кварталы 2019 года - в марте 2021 года.
Валовый внутренний продукт производственным методом в 2019 году
|В фактических ценах
|В постоянных ценах 2016г., к предыдущему году, %
|млн грн
|к итогу, %
|изменение объема
|изменение дефлятора
|Валовый внутренний продукт
|3974564
|100,0
|3,2
|8,1
|Сельское хозяйство, охота и лесное
|358072
|9,0
|1,3
|–2,2
|Добывающая промышленность
|222369
|5,6
|–1,5
|5,4
|Перерабатывающая промышленность
|430666
|10,8
|1,0
|3,7
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|123076
|3,1
|–4,2
|14,8
|Водоснабжение, канализация, обращение с отходами
|13946
|0,4
|0,7
|21,6
|Строительство
|106751
|2,7
|23,0
|6,8
|Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|524083
|13,2
|3,6
|7,2
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|268968
|6,8
|3,5
|14,3
|Временное размещение и организация питания
|34630
|0,9
|7,1
|28,7
|Информация и телекоммуникации
|179246
|4,5
|7,5
|20,1
|Финансовая и страховая деятельность
|111990
|2,8
|3,7
|10,4
|Операции с недвижимым имуществом
|247008
|6,2
|7,5
|11,5
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|139932
|3,5
|5,6
|16,9
|Деятельность в сфере административного обслуживания
|61144
|1,5
|6,5
|18,2
|Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование
|265477
|6,7
|5,9
|17,9
|Образование
|176464
|4,4
|–1,3
|12,7
|Здравоохранение и социальная помощь
|93337
|2,4
|2,4
|18,2
|Искусство, спорт, развлечения, отдых
|23853
|0,6
|3,7
|12,9
|Предоставление других видов услуг
|37129
|0,9
|14,9
|11,4
|Налоги на продукты
|565943
|14,2
|2,2
|0,6
|Субсидии на продукты
|–9520
|–0,2
|1,1
|16,7
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
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