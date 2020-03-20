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Рост дефицита госбюджета до 3-5% является приемлемым — замглавы НБУ
13:41 20.03.2020 |
В Национальном банке считают, что во время кризиса, расширение дефицита государственного бюджета с 2% до 3-5%, является приемлемым при условии поддержки от международных доноров.
Об этом заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб во время пресс-брифинга.
"...Мы подходим к кризису с низким уровнем государственного долга. 3 года назад мы имели более 80% (отношение долга к ВВП - ЭП), сейчас имеем 50%. Кроме того у нас дефицит бюджета всего 2%, и в кризисной ситуации нет ничего страшного расширения этого дефицита до 3-5%.
... сейчас умеренное расширение дефицита, в том числе, за счет финансирования от доноров достаточно приемлемым", - подчеркивает Сологуб.
Также он напомнил, что в 2014 году дефицит госбюджета превышал 10%, и заявил, что вскоре Украина сможет получить финансирование от МВФ.
"Сотрудничество с МВФ и другими донорам это очень-очень важный вопрос. ..Мы на пороге программы с МВФ, нужно сделать последний шаг", - резюмирует Сологуб.
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