Рост дефицита госбюджета до 3-5% является приемлемым — замглавы НБУ

В Национальном банке считают, что во время кризиса, расширение дефицита государственного бюджета с 2% до 3-5%, является приемлемым при условии поддержки от международных доноров.

Об этом заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб во время пресс-брифинга.

"...Мы подходим к кризису с низким уровнем государственного долга. 3 года назад мы имели более 80% (отношение долга к ВВП - ЭП), сейчас имеем 50%. Кроме того у нас дефицит бюджета всего 2%, и в кризисной ситуации нет ничего страшного расширения этого дефицита до 3-5%.

... сейчас умеренное расширение дефицита, в том числе, за счет финансирования от доноров достаточно приемлемым", - подчеркивает Сологуб.

Также он напомнил, что в 2014 году дефицит госбюджета превышал 10%, и заявил, что вскоре Украина сможет получить финансирование от МВФ.

"Сотрудничество с МВФ и другими донорам это очень-очень важный вопрос. ..Мы на пороге программы с МВФ, нужно сделать последний шаг", - резюмирует Сологуб.