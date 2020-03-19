Минфин готовит изменения в госбюджет-2020 из-за коронавируса

Министерство финансов Украины разрабатывает изменения в закон о госбюджете на 2020 год, чтобы перераспределить средства на финансирование первоочередных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба Минфина, изменения разрабатываются во исполнение решения Кабмина от 18 марта, и предусматривают создание стабилизационного фонда для финансирования мероприятий. В частности связанных с:

- локализацией и ликвидацией вспышек коронавирусной болезни;

- предотвращением негативных последствий, вызванных возникновением и распространением коронавируса;

- принятием антикризисных мер по поддержке экономики.

Главные распорядители бюджетных средств должны предоставить Минфину предложения по экономии денег для использования на первоочередные цели.