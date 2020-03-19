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НБУ показал процесс обеззараживания гривневых банкнот от коронавируса
14:09 19.03.2020 |
Национальный банк Украины с 11 марта начал отправлять гривневые банкноты на двухнедельный карантин из-за пандемии коронавирус. Об этом сказал директор Центрального хранилища Национального банка Виталий Брик, сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметил Брик, вся наличность, которую НБУ получает от банков, сначала попадает на карантин.
"Мы не будем эту наличность обрабатывать как минимум в течение 14 суток. После этого эта наличность будет отдана на автоматизированные системы, которые отсортируют пригодные и изношенные банкноты. Изношенные банкноты будут уничтожены режиме онлайн. Пригодная наличность будет упакована в термоусадочную пленку. Этот процесс упаковки предусматривает прохождение пачки банкнот через термотуннель, где поддерживается температура минимум 160 градусов. Это уже дополнительный шок для вирусов", - добавил он.
Пресс-служба НБУ обнародовала видео, на котором продемонстрирован весь процесс обработки банкнот от коронавируса.
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