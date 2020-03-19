Украина в марте нарастила импорт продуктов питания

Украина за 17 дней марта увеличила импорт продуктов питания на 40 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Новой таможни.

Сообщается, что всего в Украину было импортировано 158 тысяч тонн на 211 млн долларов, а именно:

* молочные продукты (сыры), яйца птицы, натуральный мед - 3177 тонн на 13,6 млн дол. (на 312% больше, чем за 17 дней марта 2019);

* готовые продукты из зерна злаков, муки, мучные кондитерские изделия - 6166 тонн на 12,3 млн дол. (+83%);

* фрукты, съедобные плоды и орехи - 45837 тонн на 33,9 млн долл. (+3%);

* овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни - 38908 тонн на 20,4 млн долл. (+138);

* молоко и пахта - 921 тонн на 1,2 млн долл. (+163%);

* рыба свежая не обработана - 2493 тонн на 14 млн долл. (+73%);

* рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные готовы - 14381 тонн на 18,8 млн долл. (+0,5%);

* кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности - 1293 тонн на 43 млн дол. (+30%);

* экстракты, эссенции и концентраты кофе, сиропы, соусы, супы и прочее - 3854 тонн на 25,1 млн дол. (+23%);

* алкогольные и безалкогольные напитки и уксус - 16 610 тонн на 23 млн дол. (+65%).