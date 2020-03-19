Показатель средней зарплаты для расчета пенсий понизили на тысячу гривен

В то время, как индексацию пенсий в Украине перенесли, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за январь 2020 года на уровне 9581,38 грн.

Об этом сообщает пресс-служба фонда в Facebook.

Следует отметить, что это на 1 тыс. грн меньше, чем за декабрь прошлого года (10 583,1 грн).

"Утвержден показатель средней заработной платы за январь 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии", - сказано в сообщении ПФУ.

Напомним, показатель средней зарплаты в 2019 году менялся ежемесячно и был установлен на следующих уровнях:

* январь - 8186,94 грн;

* февраль - 8328,77 грн;

* март - 8814,84 грн;

* апрель - 8664,25 грн;

* май - 9081,68 грн;

* июнь - 10 259,64 грн;

* июль - 9308,13 грн;

* август - 8909,32 грн;

* сентябрь - 9322,61 грн;

* октябрь - 9556,37 грн;

* ноябрь - 9476,84 грн;

* декабрь - 10 583,1 грн.