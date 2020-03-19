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Украина консультируется с МВФ о возможности получения экстренной финпомощи из-за коронавируса - Нацбанк
12:09 19.03.2020 |
Украина, помимо активного продолжения переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) об открытии новой программы расширенного финансирования EFF, ведет с МВФ также консультации о возможном получении финансирования в рамках заявленного Фондом на $50 млрд механизма неотложной финансовой помощи для стран с низким уровнем доходов и развивающихся экономик, страдающих от эффекта эпидемии коронавируса, сообщил глава НБУ Яков Смолий.
"Результаты переговоров будут в ближайшие недели", - цитирует в четверг пресс-служба Нацбанка его слова с онлайн встречи с банкирами 18 марта.
Смолий добавил, что Нацбанк находится в непрерывном сотрудничестве со всеми органами государственной власти и зарубежными коллегами, в частности, существует прямой контакт и с Европейским центральным банком.
Как сообщалось, в начале марта МВФ заявил о готовности выделить $50 млрд странам с низкими доходами и развивающимися экономиками на борьбу с коронавирусом, а на этой неделе директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева заявила о готовности МВФ в целом мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в преодолении эпидемии и ее последствий.
"В качестве первой линии защиты фонд может развернуть свой гибкий и быстроразвивающийся инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в платежном балансе", - отметила она.
Эти инструменты позволяют, в частности, предоставить порядка $50 млрд развивающимся странам, в том числе до $10 млрд могут быть выделены странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку.
У МВФ сейчас 40 действующих соглашений на общую сумму примерно $200 млрд. Во многих случаях эти соглашения станут еще одним инструментом для быстрого предоставления кризисного финансирования.
"Мы также получили запросы еще от 20 государств и будем следить за ними в ближайшие дни", - сообщила Георгиева.
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