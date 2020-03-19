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Кабмин ввел запретительную пошлину на импорт угля и электроэнергии из России
13:59 18.03.2020 |
Кабинет министров решил ввести специальную пошлину на импорт электроэнергии и угля из России в размере 65% с 1 апреля.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение принято на открытом заседании правительства в среду, 18 марта, с доработкой в течении трех дней.
Как уточнил, представляя проект документа, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, дополнительная специальная пошлина вводится на импорт из РФ электрической энергии и всех типов угля (кроме антрацитового угля и коксующегося угля для энергетики и металлургической промышленности) с 1 апреля 2020 года в размере 65%.
Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский поручил ограничить импорт угля и электроэнергии в Украину из РФ.
Как известно, холдинг ДТЭК Рината Ахметова настаивает на нерентабельности продажи электроэнергии на тепловых электростанциях и требует закрыть импорт электроэнергии в страну.
При этом около 90% энергетического угля в Украине добывает также ДТЭК Рината Ахметова. "ДТЭК Павлоградуголь" - крупнейшее угледобывающее предприятие в составе ДТЭК по итогам 2019 года - получило чистую прибыль в размере 6,72 млрд грн.
По данным "Укрэнерго", импорт электроэнергии в Украину в феврале составил 550,79 млнкВт-час. В тьом числе в торговую зону ОЭС Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, было импортировано 82,9 млн кВт-ч, или 0,6% от общего производства электроэнергии в данной торговой зоне. В частности, из России импорт составил 33,99 млн кВт-ч, а из Беларуси - 48,9 млн кВт-час.
В то же время по данным Таможенной службы, в январе-феврале 2020 года на Россию приходилось более 61% импортных поставок энергетического угля в Украину. Так, за первые два месяца 2020 года был импортирован каменный уголь и антрацит на $338,01 млн, в том числе из РФ - на $207,22 млн.
Ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк пояснял, что импорт электрической энергии из России и Беларуси, несмотря на его незначительные объемы, является фактором сдерживания роста цен в заявках отечественных игроков.
Напомним, против импорта электроэнергии из России и Беларуси активно выступает энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, в котором до лета 2019 года работал действующий премьер-министр Денис Шмыгаль.
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