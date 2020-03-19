Столичная таможня переходит в онлайн-режим работы

В связи с коронавирусом, Киевская таможня переходит в онлайн-режим работы.

Об этом Киевская таможня Государственной таможенной службы Украины сообщает на своей странице в Facebook.

"Учитывая требование сегодняшнего дня и соблюдая государственную позицию по принятию мер для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 Киевская таможня Гостаможслужбы переходит в онлайн-режим", - говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что: временно прекращается личный прием граждан руководством таможни; ограничивается доступ в административные здания Киевской таможни Гостаможслужбы, расположенные в г. Киев (бульвар Вацлава Гавела, 8А), в аерорпорту «Борисполь», г. Житомир (ул. Победы, 25) и г. Черкассы (ул. Остафия Дашковича, 76); прием корреспонденции, принесенной гражданами лично или по доверенности, будет осуществляться только через специальный ящик, установленный на КПП-1, справа от административного здания Киевской таможни Гостаможслужбы (г. Киев, бул. Вацлава Гавела, 8А).

Впрочем, добавили в Киевской таможне, для официальной переписки можно использовать электронную почту kv.post@customs.gov.ua, при оформлении писем соблюдая те же требования, что и при обычной переписке.

Как сообщалось, с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.