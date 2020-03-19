Финансовые новости
- |
- 19.03.20
- |
- 01:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Столичная таможня переходит в онлайн-режим работы
08:02 18.03.2020 |
В связи с коронавирусом, Киевская таможня переходит в онлайн-режим работы.
Об этом Киевская таможня Государственной таможенной службы Украины сообщает на своей странице в Facebook.
"Учитывая требование сегодняшнего дня и соблюдая государственную позицию по принятию мер для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 Киевская таможня Гостаможслужбы переходит в онлайн-режим", - говорится в сообщении.
В ведомстве объяснили, что: временно прекращается личный прием граждан руководством таможни; ограничивается доступ в административные здания Киевской таможни Гостаможслужбы, расположенные в г. Киев (бульвар Вацлава Гавела, 8А), в аерорпорту «Борисполь», г. Житомир (ул. Победы, 25) и г. Черкассы (ул. Остафия Дашковича, 76); прием корреспонденции, принесенной гражданами лично или по доверенности, будет осуществляться только через специальный ящик, установленный на КПП-1, справа от административного здания Киевской таможни Гостаможслужбы (г. Киев, бул. Вацлава Гавела, 8А).
Впрочем, добавили в Киевской таможне, для официальной переписки можно использовать электронную почту kv.post@customs.gov.ua, при оформлении писем соблюдая те же требования, что и при обычной переписке.
Как сообщалось, с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Что получат Ахметов, Коломойский и китайцы от Зеленского за борьбу с коронавирусом
|Как «железный» Зеленский стал союзником коронавируса
|«Москитный флот»: Что за патрульные катера Mark VI получит Украина от США
|Система слежки за украинцами. С подачи СБУ интернет может подорожать на 50%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В прошлом году объем неработающих кредитов в банках сократился на 100 миллиардов
|Минфин предлагает не менять руководство госбанков во время карантина
|Госгеонедра не будут переносить онлайн-аукционы по продаже разрешений
|Налоговая начинает серию видеоуроков о том, как пользоваться е-сервисами
|Никто в МВФ не отказывал Украине в кредите — Рашкован
|Goldman Sachs спрогнозировал падение цен на нефть до $20 за баррель
Это интересно
|Экспериментальные препараты и плазмолечение. Как быстро мир справится с пандемией коронавируса
|Работников Минюста подозревают в завладении автомобилей со штрафплощадок
|Samsung создаёт 150-Мп датчик для камер смартфонов
|«Спиртовой» суперкар за 400 тысяч евро стал серийным
|Во Франции ввели штраф 30 тысяч евро за тюнинг электробайков
|Microsoft представила полные спецификации Xbox Series X
|Toyota подготовила замену 5,7-литровому мотору V8