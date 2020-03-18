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Госстат улучшил данные по росту экономики Украины в 2018 году
18:37 17.03.2020 |
Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,4%. Об этом свидетельствуют окончательные данные Государственной службы статистики.
Ранее Госстат оценивал рост экономики Украины в 2018 году на уровне 3,3%.
Новые данные учитывают изменение базового года с 2010-го на 2016-й.
Ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные по объемам промышленного производства за 2015-2019 годы. Индексы за 2015-2019 годы по Украине пересмотрены в связи с изменением базисного года (2016 = 100%). По данным статистического ведомства, в 2019 году объемы промышленного производства сократились на 0,5%, в то время как ранее Госстат оценКак сообщало РБК-Украины, по оценке Минэкономики, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе 2020 году сократился на 0,5%.
Как сообщало РБК-Украина, Международное агентство S&P Global Ratings понизило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2020 год с 3,0% до 2,5%. По данным агентства, вспышка коронавируса представляет собой серьезный риск снижения экономки как непосредственно, так и через ее влияние на спрос и цены на основные экспортные товары Украины.ивал падение в 1,8%.
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