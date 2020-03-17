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Налоговая служба на период карантина прекращает личный прием граждан
15:47 17.03.2020 |
Государственная налоговая служба Украины в связи с объявлением в стране карантина в рамках предотвращения распространения на территории страны коронавируса COVID-19 временно прекращает проведение личного приема граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе налоговой службы.
"При этом отмечаем, что налоговая служба принимает обращения граждан по электронной почте zvernennya_dps@tax.gov.ua в виде сканкопий или фотокопий письменных обращений с подписью заявителя с указанием даты и места жительства (регистрации)", - сказано в сообщении.
В этой связи, в налоговой просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань, возбудителем заболевания COVID-19 стал новый тип коронавируса, который впоследствии распространился далеко за пределы Китая.
В Украине на сегодняшний день зафиксировано семь лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, один человек умер.
11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, закрытие авиасообщения, а также запрет массовых собраний более 200 человек, который касается и спортивных, и культурных мероприятий.
16 марта президент Украины заявил, что в случае необходимости готов ввести чрезвычайное положение в Украине, чтобы не допустить распространения коронавируса.
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