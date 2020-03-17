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Долгосрочные проекты на украинском рынке коммерческой недвижимости могут быть отложены из-за пандемии коронавируса - CBRE
13:29 17.03.2020 |
Долгосрочные проекты на украинском рынке коммерческой недвижимости могут быть отложены из-за пандемии коронавируса, вероятно падение объемов инвестиций, считают в консалтинговой компании CBRE Ukraine (Киев).
"В контексте последних событий, мы ожидаем достаточно быстрого замедления деловой активности в Украине. Прогнозируем, что крупные компании могут отложить реализацию долгосрочных проектов и планов, при этом, учитывая здоровое состояние глобальной экономики и стабилизацию украинской в течение последних двух лет, мы не ожидаем существенных потрясений на рынке коммерческой недвижимости во всех сегментах отрасли", - указано в сообщении CBRE в понедельник.
Согласно исследованию компании, пандемия COVID-19 в краткосрочной перспективе негативно повлияет на состояние рынка, однако дальнейшие прогнозы делать сложно. Так, после спада пандемии отложенный спрос на фоне карантина может способствовать быстрому восстановлению деловой активности на рынке коммерческой недвижимости.
Что касается негативного влияния на различные сегменты коммерческой недвижимости, наиболее пострадают отрасли, связанные с поставками и туризмом, из-за ограничения путешествий и перевозки товаров между Китаем и европейским регионом, считают аналитики CBRE.
Кроме того, на фоне карантина возможно сокращение внутреннего розничного товарооборота, в том числе из-за усиления давления на торговые площади со стороны e-commerce.
Однако при этом развитие онлайн торговли благоприятно повлияет на спрос на складские помещения. С другой стороны, логистическая недвижимости может пострадать из-за возможных перебоев с поставками, говорится в исследовании.
В то же время, по данным консалтинговой компании, перебои в производстве и транспортировке стройматериалов могут отразиться на прогнозе нового предложения на рынке офисной недвижимости.
"Кроме того, в краткосрочной перспективе бизнес вряд ли будет расширяться и буде пребывать в режиме ожидания, учитывая недавнее падение и текущую турбулентность на фондовых рынках", - отмечается в сообщении CBRE.
CBRE является крупнейшей консалтинговой компанией в области недвижимости и входит в список 500 крупнейших компаний мира согласно рейтингу Fortune 500. CBRE имеет более 480 офисов в мире и около 90 тыс. сотрудников. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Украинский офис CBRE был открыт в январе 2008 года и является частью аффилированной сети компании.
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