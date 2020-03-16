Чаще всего украинских трудовых мигрантов хотят видеть в Чехии и Германии

Европейские страны конкурируют за украинских работников. Германия, Чехия и Польша упрощают условия трудоустройства, увеличивают квоты и зарплаты.

Дефицит рабочей силы в Германии составляет 1,2-1,5 млн человек. Это подтолкнуло власти ФРГ принять закон, позволяющий местным компаниям подбирать и принимать на работу персонал из любой страны мира, приоритета для граждан Германии и ЕС уже не будет. Закон вступает в силу с марта 2020 года. Об этом пишет журнал НВ в статье Охота на заробитчан.

За счет более высоких доходов Германия может привлечь украинских заробитчан, ныне работающих в Польше, Чехии и других странах Центральной и Восточной Европы. Что и подтолкнуло конкурентов за рабочую силу к ответным мерам.

Так, в Польше с 2020 года на 15% повышен уровень минимальной оплаты труда - почти до 600 евро - и обнулен 18% подоходный налог для молодежи до 26 лет. А в Чехии квота на трудоустройство украинцев была увеличена вдвое - до 40 тыс. человек, также упрощена схема получения двухлетних рабочих виз.