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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Прирост прямых инвестиций в Украину в 2019 году ускорился

 

Прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составили 35 809,6 млн долларов, что на 2 904,5 млн долларов больше, чем годом ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, за год поступило акционерного капитала нерезидентов на сумму 2 531,1 млн долларов. Однако за этот период выбыло капитала на 1 282,3 млн долларов. За счет курсовой разницы инвестиции увеличились на 947,1 млн долларов. Другие изменения стоимости акционерного капитала нерезидентов (изменение стоимости, потери, переклассификация инвестиций и т.п.) добавили 1 655,7 млн долларов.

По состоянию на 31 декабря 2019 года страны ЕС являются крупнейшими инвесторами в экономику Украины, они вложили 25 972,3 млн долларов.

Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну за країнами-інвесторами (найбільші обсяги) у 2019 році

  млн. дол. США у % до загального підсумку
Усього  2 531.1 100.0
у тому числі    
Кiпр 965.6 38.1
Нiдерланди 308.1 12.2
Росiйська Федерацiя 200.5 7.9
Швейцарiя 154.7 6.1
Австрiя 104.1 4.1
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 101.2 4.0
Угорщина 98.3 3.9
Францiя 91.2 3.6
Польща 85.8 3.4
США 79.4 3.1


 
Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну за видами економічної діяльності (найбільші обсяги) у 2019 році

  млн.дол.
США		 у % до загального підсумку
Усього  2 531.1 100.0
у тому числі

ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 913.3 36.1
ПРОМИСЛОВІСТЬ 604.6 23.9
ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 218.9 8.6
ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 208.5 8.2
ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 157.9 6.2
ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 109.8 4.3
БУДІВНИЦТВО 96.6 3.8
ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 88.2 3.5
СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 81.6 3.2



 

Напомним, по предварительным данным Госстата, прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 1 января 2019 года составили 32 292,9 млн долларов, что на 685,5 млн долларов больше, чем год назад.

По данным НБУ, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), осуществленных за счет средств отечественного происхождения, в 2018 году составил 0,5 млрд долларов, то есть 20,6% от общего объема ПИИ в Украину.
 

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