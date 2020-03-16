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СЕТАМ получило нового руководителя
09:45 16.03.2020 |
Исполнение обязанностей генерального директора государственного предприятия «СЕТАМ» возложено на Александра Мамро.
Об этом говорится в прессрелизе, что есть в распоряжении Укринформа.
"Приказом Министерства юстиции Украины №1069/к от 12.03.2020 года исполняющим обязанности генерального директора государственного предприятия «СЕТАМ» с 13 марта 2020 года назначен Мамро Александр Александрович", - говорится в сообщении.
Как сообщал Укринформ, исполнение обязанностей генерального директора государственного предприятия «СЕТАМ» с 10 февраля 2020 года было возложено на заместителя генерального директора по юридическим вопросам ГП «СЕТАМ» Писанчина Николая.
Ранее, 4 февраля 2020 года на пресс-конференции Виктор Вишнев, который возглавлял СЕТАМ с 2016 года, сообщил, что будет обращаться в Министерство юстиции с просьбой удовлетворить его заявление о добровольном расторжении контракта с ним как с руководителем.
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