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На время карантина для грузовых перевозок будут работать все крупные пункты пропуска
09:43 16.03.2020 |
Государственная таможенная служба Украины советует перевозчикам выбирать для пересечения границы те пункты пропуска, которые являются основными пунктами сообщения Украины с другими государствами.
Об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов в Facebook.
"Будут работать все большие пункты пропуска, в том числе основные аэропорты, порты, наземные пункты пропуска. Ограничения будут касаться определенных местных пунктов пропуска, пеших переходов, малозагруженных железнодорожных переходов", - отметил Нефедов.
По его словам, закрытие части пунктов пропуска не повлияет на порядок оформления таможенных деклараций.
Так, импортеры и экспортеры, как и раньше, смогут пройти таможенный контроль на одном из пунктов пропуска в пределах одной таможни, указанной в декларации. Например, груз, который направлялся на п/п "Шегини", сможет заехать/выехать из п/п "Краковец" Галицкой таможни.
Нефедов заверил, что таможня будет проверять гуманитарные грузы по ускоренной процедуре - в течение одного дня.
Вместе с тем, отметил он, целесообразно отслеживать меры, предпринимаемые другие страны в предотвращении распространения инфекции. Это, по его словам, поможет исключить ситуации, когда груз успешно пересек границу Украины, но не смог пройти таможенный контроль соседней страны, оказавшись на нейтральной полосе на неопределенное время.
"Со своей стороны, мы будем оперативно информировать о соответствующих решениях, принятых странами-соседями", - сказал Нефедов.
Он также отметил, что иностранные экипажи судов, автомобилей, самолетов смогут заходить на территорию Украины, но будут подвергаться медицинскому осмотру.
Как сообщал Укринформ, 16 марта с 00.01 Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 в мире.
Аэропорты будут открыты только для грузовых рейсов.
Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.
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