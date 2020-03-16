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Информация об агентстве
В конце 2020 в Украине прогнозируют рост ВВП, курс 25,3 UAH/USD и инфляцию 4%, - S&P
08:00 16.03.2020 |
S&P Global Ratings прогнозирует рост ВВП Украины 2,5% при инфляции 4% и курсе гривны 25,3 UAH/USD на конец 2020 года.
Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.
"По нашим прогнозам, в 2020-2023 рост реального ВВП в среднем будет составлять 3%. С нашей точки зрения, Украине придется привлекать больше иностранных инвестиций для того, чтобы добиться более значительного и устойчивого экономического роста. В этом контексте текущие законодательные усилия правительства по эффективному проведению земельной реформы могут способствовать повышению темпов экономического роста до уровня выше прогнозируемого в настоящее время - так же, как и улучшение бизнес-среды", - говорится в нем.
При этом рост ВВП в 2021 году прогнозируется на уровне 3,2% в 2022 - 3% и 2023 - 3%.
При этом инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 4%, в 2021 - 5,5% и в 2022 и 2023 годах - по 5%.
"На долю нерезидентов приходится около четверти облигаций, номинированных в гривнах и выпущенных на внутреннем рынке без учета вложений НБУ. Массовый уход этих инвесторов с финансового рынка может усилить давление на обменный курс гривны в случае реализации стрессового сценария. Более того, мы отмечаем, что, несмотря на двузначный рост поступлений по СТО в последние три года в годовом исчислении, они в значительной степени зависят от колебаний цен на сырьевых рынках", - отмечают в агентстве.
Обменный курс гривны на конец текущего года прогнозируется на уровне 25,3 UAH/USD, на конец 2021 - 25,5 UAH/USD, 2022 - 26,5 UAH/USD, 2023 - 27 UAH/USD.
Вместе с тем международные резервы на конец текущего года согласно прогнозу составят 27,728 млрд долларов, в 2021 - 30,191 млрд долларов, в 2022 - 31,387 млрд долларов и в 2023 - 32,758 млрд долларов.
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