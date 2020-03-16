S&P подтвердило рейтинги Украины и призвало сохранить независимость НБУ

Международное агентство S&P Global Ratings 13 марта подтвердило суверенные кредитные рейтинги Украины на уровне «В» с прогнозом «стабильный» и отметило, что независимость НБУ является весомым фактором дальнейших рейтинговых действий.

Агентство подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги в иностранной и местной валюте для Украины на уровне «B», рейтинги национальной шкалы Украины на «uaA» и краткосрочные рейтинги «B».

«Несмотря на общеукрепляющую основу, включая более высокие валютные резервы, скромный дефицит бюджета и уменьшение государственного долга к ВВП, Украина сталкивается с рисками, возникающими в связи с ухудшением внешнего роста и условий финансирования», - отметили в агентстве.

Кроме того, последствия недавней смены правительства для импульса реформ в Украине и отношения с ключевыми кредиторами являются неопределенными.

Прогноз «стабильный» означает отсутствие сейчас оснований для дальнейшего роста рейтинговой оценки.

«Мы могли бы рассмотреть положительное рейтинговое действие в течение следующего года, если правительство достигнет прогресса в своей программе реформ, сохраняя предыдущие достижения, включая независимость Национального банка Украины - как денежных властей, так и регулятора финансовой системы. Мы считаем это критичным для поддержки правительством доступа к официальному и коммерческого финансирования по разумным ставкам», - отметили в S&P.

С другой стороны, S&P может снизить рейтинг, если перебои в финансировании от льготных программ МФО или рынков капитала в течение следующего года поставят под сомнение способность Украины выполнять большие выплаты в иностранной валюте. «Такие срывы могут случиться, если правительство откажется от ключевых реформ», - предупредили в S&P.

Рейтинг Украины на уровне «В» ограничен низким уровнем дохода на душу населения и сложной институциональной и политической средой.

«На наш взгляд, качество и предсказуемость денежно-кредитной политики и надзора за финансовым сектором в НБУ, даже при условии периодического политического давления, является весомым и позитивным развитием, - пишут в агентстве. - Хотя государственные реформы за последнее полугодие улучшили макроэкономические результаты, отношения с льготным кредиторами остаются критическими среди внешних неопределенностей. Нерезидентные притоки на внутренний рынок облигаций чувствительны к изменению условий внешнего финансирования и любого потенциального обратного контроля по вопросам власти, таких как независимость НБУ».

Агентство в 2020 году ожидает номинальный ВВП Украины в 4,192 трлн грн, или $171 млрд, при курсе на конец года в 25,3 грн/$. Темпы роста реального ВВП замедлятся с 3,3% в прошлом году до 2,5%.

Потребительская инфляция ожидается на уровне 4% - это нижняя граница «коридора» НБУ в 4-6%.

Вспомнили в S&P и о переговорпх Украины с МВФ.

«Одобрение советом директоров МВФ новой трехлетней программы размером $5,5 млрд маловероятно, пока парламент не примет законодательство, связанное с земельной реформой, и, что еще важнее - не укрепит «рамки банковской резолюции». Реализация последнего усложнит возврат ПриватБанка, национализация которого в 2016 году стоила 6% ВВП, его предыдущим владельцам в случае вынесения судебного решения по этому поводу», - уверены в агентстве.

2020-й - еще один тяжелый год для погашения правительством долга в размере $6,7 млрд. «Мы ожидаем, что внутренние облигации на $3 млрд будут полностью переразмещены. А остальные правительство профинансирует с помощью комбинации коммерческих и официальных заимствований, включая поступления от еврооблигаций на 1,25 млрд евро в январе», - отметили в агентстве.