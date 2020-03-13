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Кабмин ограничил работу пунктов пропуска через границу Украины
13:21 13.03.2020 |
Кабинет министров временно приостановил работу ряда пунктов пропуска через государственную границу и пешеходного сообщения, однако оставил возможным возврат граждан Украины и въезд лиц с удостоверением о временном проживании.
Как передает корреспондент агентства, соответствующее решение с доработкой правительство приняло на выездном заседании в пятницу.
Перечень пунктов пропуска, работу которых предлагается приостановить, представители Кабмина не озвучили. Он будет опубликован после согласования с СНБО, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Правительство также дало протокольное поручение Государственной таможенной службе остановить экспорт средств индивидуальной защиты.
"Возврат украинцев домой остается открытым", - подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.
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