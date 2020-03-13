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Кабмин утвердил ликвидацию ГАСИ и оптимизацию органов госархстройконтроля и техрегулирования
13:17 13.03.2020 |
Кабинет министров Украины на выездном заседании в пятницу утвердил проекты постановлений "Об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора" и "О ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и внесение изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины".
Соответствующие проекты были утверждены с замечаниями профильных министерств и доработкой в течение одного дня.
"Мы создаем три центральные госоргана: Государственную сервисную службу градостроительства, которая выполняет регистрационные функции в строительстве, Государственное агентство техрегулирования, которое станет основой реформы технического регулирования в Украине относительно параметральной системы, обновления ГСН, еврокодов. И третье направление - Государственная инспекция градостроительства (ГИГ), за которой останется функция надзора и контроля в строительстве", - сообщил на заседании премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он представил все составляющие и таймлайн реформы: переходный период (март-май 2020), создание ГИГ и запуск нового реестра (июнь 2020), Государственное агентство по вопросам технического регулирования в градостроительстве (сентябрь 2020), введение страхования (январь 2021).
Как пояснил Шмигаль, в переходный период инспекционный контроль не будет проводиться, но будут камеральные проверки по документам, которые предоставляют заказчики строительства.
Кроме того, до внесения изменений в законы, разрешения останутся формально, но будут происходить по чек-листу.
"Максимальная автоматизация - это наша цель. Сегодня через электронный кабинет на портале "Дия" работают малые объекты, класса последствий СС1. Наша задача - завести в кабинет СС2 и СС3. Разработка нового реестра строительной деятельности начата, был проведен тендер. Мы делаем новый реестр, который будет объектоориентированным», - отметил Шмыгаль.
По его словам, к действующему реестру "нет доверия", поэтому собственником нового реестра будет государство, с наивысшим уровнем защиты.
"Каждый объект будет иметь уникальный ID-код, который будет неизменным, независимо от смены почтового адреса, и вся информация - от градостроительных условий и ограничений до проектной документации и сертификата на ввод в эксплуатацию - будет привязана к этому коду", - сказал он, добавив, что реестр позволит видеть всю историю объекта: от возникновения идеи его создания до завершения полного жизненного цикла.
"Сегодняшними постановлениями мы фактически отменяем лицензирование строительных компаний. Оно будет действовать параллельно некоторое время, но лицензирование - это так называемая коллективная безответственность... есть большая часть фирм, которые являются пустышками, получили лицензию по формальным признакам и осуществляют определенные неправомерные вещи", - отметил Шмыгаль.
Вместо лицензирования Кабмин планирует ввести сертификацию ответственного исполнителя работ (прораб). "Он несет персональную имущественную и уголовную ответственность. Прораб сертифицируется, наличие такого сертифицированного прораба в компании позволяет компании заниматься строительством. Своей электронной подписью прораб будет брать на себя личную ответственность", - сказал премьер.
Еще один инструмент, который будет действовать во время переходного периода, - админобжалование.
"Если заказчик обратился в государственную сервисную службу (существующую сегодня ДАБИ), получил по чек-листу отказ и считает ее неправомерным, он имеет возможность обратиться в Минрегион. Министерство, проверив чек-лист, может выдать разрешение непосредственно застройщику, при этом будет дано указание руководителю Государственной сервисной службы вынести дисциплинарное наказание работнику, который совершил незаконные действия. Два таких вынесения - увольнение", - добавил Шмыгаль.
На последнем этапе реформы планируется введение обязательного страхования ответственности. Оно включает три направления: страхование аттестованных и сертифицированных лиц, заказчика перед третьими лицами за ущерб, причиненный строительством, и подрядчика (жизни и здоровья работников, работы опасных механизмов).
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