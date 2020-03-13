Минфин не будет пересматривать бюджет без обновленного прогноза

Министерство финансов Украины не будет пересматривать государственный бюджет без качественно обновленного макроэкономического прогноза, который готовит Министерство экономики.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов со ссылкой на министра Игоря Уманского.

"Я бы не касался параметров бюджета вообще. Мы хотим понять макрорамку, на основе которой строить и пересматривать государственный бюджет. Пока эта макрорамка отсутствует. Причина - высокая волатильность мировых финансовых рынков и глобальная неопределенность относительно хода пандемии коронавируса", - приводятся в сообщении слова министра.

Уманский добавил, что оценку макроэкономической ситуации Минэкономики представит на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за январь-февраль 2020 года получил 122,633 миллиарда гривень доходов, что на 17,229 миллиарда гривень, или на 12,3%, ниже планового показателя.

Согласно действующему законодательству, в Украине ежегодно должна проводиться индексация пенсий с учетом роста средней зарплаты за предыдущий год и показателя инфляции. Проведение индексации ожидалось в марте, однако 2 марта тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что этот вопрос находится в процессе разработки.

6 марта новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления в Верховной Раде заявил, что Кабинет министров проанализирует возможности государственного бюджета на 2020 год и вынесет этот вопрос на рассмотрение Верховной Рады, чтобы обеспечить индексацию пенсий в пользу 11 миллионов пенсионеров.