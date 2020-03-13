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Нефедов рассказал, как в условиях карантина будут работать пункты пропуска
08:26 13.03.2020 |
Некоторые пункты пропуска, несмотря на введенный всеукраинский карантин не закроют, поскольку их работа является критически важной для экономики нашего государства.
Об этом в Facebook написал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, отметив, что сейчас идет обсуждение, какие именно контрольные пункты пропуска остановят до апреля свою деятельность.
По его словам, Государственная таможенная служба совместно с Государственной пограничной службой уже передали Кабмину перечень важных пунктов пропуска. Во время его формирования, убеждает Нефедов, таможенная служба учла интересы крупнейших импортеров и экспортеров, а также транспортных операторов, которые направляются транзитом через территорию Украины.
"Закрытие части пунктов пропуска не повлияют на порядок оформления таможенных деклараций. Импортеры и экспортеры, как и ранее, смогут пройти таможенный контроль на одном из ПП в пределах одной таможни, указанной в декларации", - написал он.
При этом он добавил, что сейчас все ПП работают в привычном режиме.
"Уже сейчас Гостаможслужба рекомендует перевозчикам выбирать для пересечения границы пункты пропуска, которые являются основными пунктами сообщения Украины с другими государствами. Обращаем внимание транспортных операторов на то, что пункты пропуска могут закрываться не только украинской стороной. Другие государства также могут прекратить движение через определенные участки границы. Поэтому целесообразно отслеживать меры, которые предпринимают другие страны в предотвращении распространении инфекции", - написал Нефедов.
Глава украинской таможни отметил, что перевозчикам грузов, которые уже находятся в дороге, стоит отслеживать ситуацию на пунктах пропуска и заведомо ехать на головные ПП в пределах одной таможни.
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