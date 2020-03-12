Рост цен промпроизводителей в Украине в феврале снизился до 0,1% – Госстат

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам февраля-2020 цены в промышленности снизились на 6,8%, по итогам января-2020 – на 5,9%, декабря-2019 - на 7,4%.
Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в феврале снизились на 0,8% к январю 2020 года, тогда как при поставках за пределы страны они возросли на 3,6%.
По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подешевела на 1,2%, в частности, в добыче каменного угля – на 3,7%, сырой нефти и природного газа – на 6%, в производстве кокса – на 3,3%. В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха снижение цен составило 2,1%.
Основной причиной подорожания в феврале стал рост цен в металлургии на 3,7%, в добыче металлических руд – на 3,1%, в химическом производстве – на 1,4%, в перерабатывающей промышленности – на 1,2%, в машиностроении – на 0,5%.
Изменение цен производителей промпродукции в феврале 2020г¹ к январю 2020г, %:
|Всего в феврале 2020-к январю 2020
|В пределах Украины
|За пределами Украины
|Промышленность всего
|100,1
|99,2
|103,6
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|98,8
|96,8
|104,5
|Добыча каменного угля
|96,3
|96,3
|-
|Добыча сырой нефти и природного газа
|94,0
|94,0
|-
|Добыча металлических руд
|103,1
|101,4
|104,4
|Перерабатывающая промышленность
|101,2
|100,4
|103,4
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|101,3
|101,0
|102,0
|производство мяса и мясных продуктов
|99,3
|99,2
|101,3
|производство молочных продуктов
|101,3
|101,1
|102,6
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|100,2
|100,2
|99,6
|производство сахара
|103,6
|104,0
|к
|производство напитков
|101,0
|101,0
|101,2
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|100,3
|100,3
|100,6
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|100,1
|99,7
|100,7
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|96,7
|96,5
|99,8
|Производство химических веществ и химической продукции
|101,4
|99,9
|106,1
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|100,9
|100,9
|101,6
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|99,9
|100,0
|99,2
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|103,7
|101,8
|105,7
|Машиностроение
|100,5
|99,9
|102,5
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|100,4
|100,4
|100,3
|Производство электрооборудования
|99,5
|99,3
|100,7
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|99,9
|99,8
|100,2
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|101,6
|100,1
|105,4
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|97,9
|97,9
|-
|Товары промежуточного потребления
|102,2
|100,8
|104,5
|Инвестиционные товары
|101,0
|100,6
|102,8
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|101,0
|100,7
|101,8
|Потребительские товары длительного пользования
|99,8
|99,7
|99,9
|Энергия
|97,3
|97,2
|99,8
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.
Данные: Госстат
Изменение цен производителей промпродукции в феврале 2020г¹ к февралю 2019., %
|Всего в феврале 2020-к февралю 2019
|В пределах Украины
|За пределами Украины
|Промышленность всего
|93,2
|92,7
|93,8
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|81,4
|75,0
|99,2
|Добыча каменного угля
|65,9
|65,9
|-
|Добыча сырой нефти и природного газа
|74,6
|74,6
|-
|Добыча металлических руд
|88,7
|74,1
|97,9
|Перерабатывающая промышленность
|96,2
|97,8
|91,8
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|102,5
|104,1
|96,2
|производство мяса и мясных продуктов
|100,6
|100,6
|99,4
|производство молочных продуктов
|107,4
|107,3
|108,2
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|104,6
|105,9
|90,4
|производство сахара
|101,8
|104,5
|к
|производство напитков
|106,2
|106,6
|101,0
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|102,4
|102,5
|100,9
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|94,4
|96,4
|90,4
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|83,2
|83,2
|71,1
|Производство химических веществ и химической продукции
|95,8
|93,0
|101,6
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|109,7
|111,0
|94,8
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|101,0
|102,8
|87,7
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|87,4
|87,5
|87,4
|Машиностроение
|97,3
|96,3
|100,4
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|101,3
|102,7
|96,1
|Производство электрооборудования
|83,8
|81,2
|98,5
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|99,7
|101,1
|96,8
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|102,7
|100,9
|102,7
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|90,8
|90,8
|-
|Товары промежуточного потребления
|91,5
|91,0
|92,2
|Инвестиционные товары
|102,0
|102,0
|100,1
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|103,1
|104,7
|97,2
|Потребительские товары длительного пользования
|102,2
|103,4
|99,6
|Энергия
|87,3
|87,3
|71,1
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.
Данные: Госстат