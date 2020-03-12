Рост цен промпроизводителей в Украине в феврале снизился до 0,1% – Госстат

Цены в промышленности Украины в феврале 2020 года выросли на 0,1%, тогда как в январе - на 2,5% после снижения в декабре 2019 года на 3,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам февраля-2020 цены в промышленности снизились на 6,8%, по итогам января-2020 – на 5,9%, декабря-2019 - на 7,4%.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в феврале снизились на 0,8% к январю 2020 года, тогда как при поставках за пределы страны они возросли на 3,6%.

По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подешевела на 1,2%, в частности, в добыче каменного угля – на 3,7%, сырой нефти и природного газа – на 6%, в производстве кокса – на 3,3%. В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха снижение цен составило 2,1%.

Основной причиной подорожания в феврале стал рост цен в металлургии на 3,7%, в добыче металлических руд – на 3,1%, в химическом производстве – на 1,4%, в перерабатывающей промышленности – на 1,2%, в машиностроении – на 0,5%.



Изменение цен производителей промпродукции в феврале 2020г¹ к январю 2020г, %:

Всего в феврале 2020-к январю 2020 В пределах Украины За пределами Украины Промышленность всего 100,1 99,2 103,6 Добывающая промышленность и разработка карьеров 98,8 96,8 104,5 Добыча каменного угля 96,3 96,3 - Добыча сырой нефти и природного газа 94,0 94,0 - Добыча металлических руд 103,1 101,4 104,4 Перерабатывающая промышленность 101,2 100,4 103,4 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 101,3 101,0 102,0 производство мяса и мясных продуктов 99,3 99,2 101,3 производство молочных продуктов 101,3 101,1 102,6 производство хлеба и хлебобулочных изделий 100,2 100,2 99,6 производство сахара 103,6 104,0 к производство напитков 101,0 101,0 101,2 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 100,3 100,3 100,6 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 100,1 99,7 100,7 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 96,7 96,5 99,8 Производство химических веществ и химической продукции 101,4 99,9 106,1 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 100,9 100,9 101,6 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 99,9 100,0 99,2 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 103,7 101,8 105,7 Машиностроение 100,5 99,9 102,5 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 100,4 100,4 100,3 Производство электрооборудования 99,5 99,3 100,7 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 99,9 99,8 100,2 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 101,6 100,1 105,4 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 97,9 97,9 - Товары промежуточного потребления 102,2 100,8 104,5 Инвестиционные товары 101,0 100,6 102,8 Потребительские товары краткосрочного пользования 101,0 100,7 101,8 Потребительские товары длительного пользования 99,8 99,7 99,9 Энергия 97,3 97,2 99,8

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.

Данные: Госстат



Изменение цен производителей промпродукции в феврале 2020г¹ к февралю 2019., %

Всего в феврале 2020-к февралю 2019 В пределах Украины За пределами Украины Промышленность всего 93,2 92,7 93,8 Добывающая промышленность и разработка карьеров 81,4 75,0 99,2 Добыча каменного угля 65,9 65,9 - Добыча сырой нефти и природного газа 74,6 74,6 - Добыча металлических руд 88,7 74,1 97,9 Перерабатывающая промышленность 96,2 97,8 91,8 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 102,5 104,1 96,2 производство мяса и мясных продуктов 100,6 100,6 99,4 производство молочных продуктов 107,4 107,3 108,2 производство хлеба и хлебобулочных изделий 104,6 105,9 90,4 производство сахара 101,8 104,5 к производство напитков 106,2 106,6 101,0 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 102,4 102,5 100,9 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 94,4 96,4 90,4 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 83,2 83,2 71,1 Производство химических веществ и химической продукции 95,8 93,0 101,6 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 109,7 111,0 94,8 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 101,0 102,8 87,7 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 87,4 87,5 87,4 Машиностроение 97,3 96,3 100,4 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 101,3 102,7 96,1 Производство электрооборудования 83,8 81,2 98,5 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 99,7 101,1 96,8 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 102,7 100,9 102,7 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 90,8 90,8 - Товары промежуточного потребления 91,5 91,0 92,2 Инвестиционные товары 102,0 102,0 100,1 Потребительские товары краткосрочного пользования 103,1 104,7 97,2 Потребительские товары длительного пользования 102,2 103,4 99,6 Энергия 87,3 87,3 71,1

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.

Данные: Госстат