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Госдолг за январь-февраль вырос на 2,6% — Счетная палата
15:31 11.03.2020 |
Государственный долг за два месяца текущего года вырос на 2,6% или более чем на 4,6 миллиарда гривень.
Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.
"Девальвация в январе-феврале этого года гривни к иностранным валютам, в которых номинирован долг, и превышение государственных заимствований над погашением государственного долга привели к увеличению государственного долга на 4,64 млрд грн (2,6%). Внешний долг вырос на 61,2 млрд грн (6,6%), а внутренний - сократился на 14,8 млрд грн (1,8%)", - сказал Пацкан.
По его словам, на погашение государственного долга потрачено 51,7 млрд грн, или 87,6% плана на отчетный период.
"Экономия на обслуживании долга произошла за счет более низкого курса гривны по отношению к доллару чем учтен в государственном бюджете на этот год. И нам снова приходится говорить о ненадлежащем качестве макроэкономического прогнозирования. Ведь заложения в бюджет курса гривны, который существенно отличается от реального, влечет за собой немало проблем", - подчеркнул Пацкан.
Он напомнил, что фактический курс гривны в среднем за январь-февраль составил 24,0 гривны за доллар, тогда как в расчетах показателей бюджета на 2020 год учтено 27 гривен за доллар.
По оценке Счетной палаты, только в январе это привело к недопоступлению 2,3 млрд грн доходов.
Напомним:
В декабре 2019 года госдолг Украины в долларовом эквиваленте вырос на 1,54 млрд долларов против ноября - за год госдолг в долларах вырос на 6,05 млрд долларов.
12 февраля Кабинет министров создал Долговое агентство для того, чтобы Украина не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований.
В 2019-м году соотношение показателя государственного долга к ВВП снизилось до 50% впервые с 2013 года.
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