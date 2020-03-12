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Эксперты ЕБА улучшили оценку работы таможни во II пол.-2019 - исследование
12:44 11.03.2020 |
Таможенный индекс в июле-декабре 2019 года улучшился до 3,39 балла с 3,24 балла в первом полугодии прошлого года (по 5-бальной шкале), однако он все еще демонстрирует нейтральные настроения бизнеса относительно работы Государственной таможенной службы, свидетельствует исследование Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), результаты которого обнародовала пресс-служба ЕБА в среду.
"Повышение индекса доверия бизнеса можно на данный момент связать с удачным PR-сопровождением реформы и значительными положительными ожиданиями бизнеса. Минувший год можно подытожить громкими реформами и законодательными изменениями в работе таможни, однако о системных изменениях говорить еще рано", - прокомментировал итоги опроса бизнеса сопредседатель таможенного комитета ЕБА и управляющий партнер юридического бутика First Chair Legal Олег Кириевский.
Он подчеркнул, что таможенное оформление все еще в основном работает в "ручном режиме" несмотря на постоянную цифровизацию процедур.
Оценки экспертов по сравнению с предыдущим исследованием существенно не изменились, показал опрос. В нем принял участие 81 таможенный эксперт компаний-членов ассоциации. В частности, 54% опрошенных считают, что коррупция в таможенных органах остается на том же уровне, и только 27% заметили уменьшение ее проявлений (в предыдущий период таких было 36%).
Несколько сократилось количество респондентов, которые скорее довольны качеством услуг и профессионализмом должностных лиц на таможне - таких пока 44% (по итогам первого полугодия было 47%). Однако процент недовольных по сравнению с первым полугодием тоже уменьшился - 24% респондентов против 28% в предыдущем опросе.
"На улучшении показателя индекса однозначно отразилось внедрение для бизнеса электронного кабинета с удобным функционалом для декларирования. Также бизнес отметил достаточно безболезненный и плавный переход функций от ГФС к Государственной таможенной службе", - пояснила замдиректора ЕБА Светлана Михайловская.
При этом эксперты лучше оценили работу "единого окна": 63% опрошенных скорее довольны системой (в первом полугодии таких было 52%), 12% - не удовлетворены ней (было 23%), указала ЕБА.
Опрос в рамках исследования "Таможенный индекс" ЕБА проводит дважды в год с 2010-го. Исследование состоит из трех блоков: коррупция, качество таможенных услуг и работа "единого окна". Отметка в три балла считается нейтральной, максимальный показатель - пять баллов.
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