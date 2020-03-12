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Электронный учет охватил 95% заготовленной древесины в Украине
07:57 11.03.2020 |
На электронном учете состоит 95% древесины, которую заготавливают свыше 500 лесохозяйственных предприятий Украины.
Об этом сообщил в Facebook глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий.
"95% всей древесины, которую заготавливают лесохозяйственные предприятия в Украине, находятся на электронном учете", - написал Заблоцкий.
По его словам, остальные 5% - это древесина, заготовленная отдельными коммунальными и частными предприятиями, "которые находятся в процессе обучения и подключения к системе электронного учета".
Председатель Гослесагентства отметил, что впервые за годы независимости известны четкие данные о количестве и месте заготовленной древесины, а также о том, кто ее заготавливает.
"К электронному учету древесины подключены 526 постоянных лесопользователей, из которых 341 - государственные предприятия, организации и учреждения, 144 - коммунальные предприятия и 41 лесопользователь, относящийся к другим организационно-правовым формам хозяйствования", - отметил глава ведомства.
Он напомнил, что до недавнего времени в системе электронного учета работали только лесхозы, находящиеся в сфере ведения Гослесагентства.
Заблоцкий пояснил, почему электронный оборот древесины является важным. Если рынок заготовки древесины будет систематизирован и обобщен, это позволит бизнесу планировать деятельность. На рынке останутся только легальные игроки, а теневая заготовка станет фактически невозможной. Легальный рынок будет способствовать увеличению поступлений в госбюджет.
"Мы системно меняем подходы к работе в лесной отрасли. Доступ к единой государственной системе электронного учета древесины предоставлен Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Государственной фискальной службе Украины, Службе безопасности Украины и другим государственным органам, чтобы они имели возможность проверять законность перевозки древесины", - проинформировал председатель Гослесагентства.
Кроме того, Заблоцкий подчеркнул, что общественность имеет возможность проверить в интернете законность заготовки древесины через систему "Лес в смартфоне" и легальность ее перевозки по номеру бирки, товарно-транспортной накладной и транспортного средства.
"Начиная с апреля, реализация древесины без электронного учета будет считаться противоправной и станет предметом дополнительных проверок со стороны правоохранительных органов", - сообщил руководитель Гослесхоза.
Также он проинформировал, что ведомство разрабатывает изменения в законодательство относительно установления уголовной ответственности за торговлю нелегально заготовленной древесиной и недостоверность информации, вносимой в систему ЭУД.
Планируется урегулировать вопрос стопроцентной сертификации продукции из древесины, чтобы не было законодательных пробелов, когда она экспортируется без сертификатов происхождения.
Как сообщал Укринформ, в 2019 году рентабельность предприятий лесной отрасли уменьшилась по сравнению с 2018 годом с 2,8% до 1,9%. Это самый низкий показатель за последние пять лет.
Рост дебиторской задолженности в прошлом году произошел в 70% лесохозяйственных предприятий. Наибольший рост произошел в первом квартале - на 42%, и вызван он был значительным падением рынка древесины в Украине, что снизило платежеспособность отечественных деревообрабатывающих предприятий, которые являются основными покупателями у предприятий лесной отрасли.
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