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Кабмин назначил исполняющего обязанности министра энергетики
07:54 11.03.2020 |
Правительство уполномочило первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталия Шубина на временное исполнении обязанностей министров.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина 10 марта, сообщает Правительственный портал.
Виталий Шубин работал первым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины с ноября 2019 года.
Родился в 1982 году. Окончил в 2004 году «Киевский университет туризма, экономики и права» по специальности «Правоведение», квалификация - юрист, и в 2011 году Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление», квалификация - магистр государственного управления.
С 2004 по 2011 год был юрисконсультом отдела претензионно-исковой работы, юрисконсультом II категории, юрисконсультом I категории, ведущим юрисконсультом, начальником юридического отдела Департамента правового обеспечения Государственного предприятия «Энергорынок».
С 2011 по 2014 год занимал должности в «ДТЭК».
В 2014 - 2016 годах работал в ООО «Энергетические ресурсы Украины».
В течение 2017 - 2018 лет - работал директором, директором по совместительству ООО «Арцизская ветровая электростанция», а также возглавлял по совместительству ООО «Измаильская ветровая электростанция», ООО «Килийская ветровая электростанция», ООО «Суворовская ветровая электростанция» на Одесчине.
С 02.2018 до момента назначения первым заместителем министра работал директором ООО «Днепро-Бугская ветровая электростанция» на Херсонщине.
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