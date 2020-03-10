Инфляция в Украине по итогам февраля упала до 2,4% в годовом измерении – Госстат

В результате в годовом измерении инфляция по итогам февраля-2020 замедлилась до 2,4% с 3,2% по итогам января и 4,1% – по итогам 2019 года.
Согласно данным Госстата, базовая инфляция в феврале этого года третий месяц подряд оставалась на отрицательном уровне – "минус" 0,1%, в результате базовая инфляция в годовом измерении также упала с 3,3% до 3,0%.
На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,4%. Больше всего (на 17,6%) подешевели яйца. На 5,1-0,2% снизились цены на мясо птицы, свинину, сало, макаронные изделия, подсолнечное масло. В то же время на 2,2-0,2% подорожали фрукты, говядина, сахар, овощи, хлеб, сметана, молоко, продукты переработки зерновых, рис.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%.
Одежда и обувь подешевели на 4,3%, в частности обувь - на 4,9%, одежда - на 3,7%.
Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,0% произошло в основном за счет падение цен на природный газ на 12,9%. Кроме того, на 1,4% снизились тарифы на горячую воду, отопление. Вместе с тем выросли тарифы на водоснабжение на 15,3%, канализацию - на 12,6%.
Повышение цен на транспорт в целом на 0,1% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 3,2% и автомобильном транспорте на 1,0%. В то же время на 2,0% подешевели топливо и масла.
Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%. "Начиная с января и в течение большей части года она будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п. Однако ускорится в четвертом квартале", – отметил центробанк. По его данным, до конца года инфляция вернется в рамки целевого диапазона.
Потребительские цены в феврале 2020г, %:
|февраль 2020 к январю 2020
|февраль 2020 к декабрю 2019
|февраль 2020 к февралю 2019
|январь -февраль 2020 к январю –февралю 2019
|Потребительские цены
|-0,3
|-0,1
|2,4
|2,8
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|-0,4
|0,1
|1,8
|2,4
|Продукты питания
|-0,4
|0,1
|1,8
|2,4
|Хлеб та хлебопродукты
|0,3
|0,7
|8,1
|8,5
|Хлеб
|0,4
|0,7
|8,2
|8,6
|Макаронные изделия
|-0,3
|-0,2
|2,0
|2,6
|Мясо и мясопродукты
|-1,3
|-1,5
|2,4
|2,6
|Рыба та рыбопродукты
|0,1
|-0,2
|2,5
|3,1
|Молоко
|0,3
|0,7
|5,7
|5,9
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|0,1
|0,5
|6,1
|6,5
|Яйца
|-17,6
|-18,8
|-27,7
|-21,5
|Масло сливочное
|-0,1
|-0,2
|5,7
|6,1
|Масло подсолнечное
|-0,2
|-0,5
|-2,1
|-2,1
|Фрукты
|2,2
|2,2
|11,9
|12,7
|Овощи
|0,8
|7,5
|-14,3
|-11,9
|Сахар
|0,9
|-0,2
|0,7
|0,7
|Безалкогольные напитки
|0,0
|0,4
|2,3
|2,5
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|0,8
|1,6
|12,1
|12,3
|Одежда и обувь
|-4,3
|-9,7
|-4,1
|-3,7
|Одежда
|-3,7
|-9,0
|-3,4
|-3,2
|Обувь
|-4,9
|-10,3
|-5,1
|-4,5
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|-2,0
|-0,3
|-5,2
|-4,0
|Содержание и ремонт жилья
|0,4
|0,4
|3,4
|3,3
|Водоснабжение
|15,3
|15,3
|25,8
|18,5
|Канализация
|12,6
|12,6
|21,6
|15,4
|Содержание домов и придомовых территорий
|0,0
|0,4
|5,3
|6,0
|Электроэнергия
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Природный газ
|-12,9
|-3,6
|-31,3
|-26,2
|Горячая вода, отопление
|-1,4
|-3,9
|-2,4
|-1,0
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,0
|-0,3
|-1,1
|-1,0
|Здравоохранение
|0,5
|0,5
|2,7
|2,8
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0,4
|0,0
|0,8
|0,8
|Амбулаторные услуги
|1,1
|2,5
|9,4
|9,4
|Транспорт
|0,1
|-0,6
|-1,2
|-1,3
|Топливо и масла
|-2,0
|-5,9
|-6,1
|-6,1
|Транспортные услуги
|0,7
|1,7
|6,0
|6,8
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|3,2
|1,7
|9,3
|10,3
|Пассажирский автодорожный транспорт
|0,4
|1,8
|6,3
|7,1
|Связь
|0,3
|1,1
|8,6
|9,3
|Отдых и культура
|-0,3
|-0,3
|-1,9
|-1,4
|Образование
|0,3
|1,7
|13,3
|13,4
|Рестораны и гостиницы
|0,6
|1,2
|8,5
|8,6
|Разные товары и услуги
|0,9
|2,6
|8,9
|8,8
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны ООС.
Данные: Госстат