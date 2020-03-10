Инфляция в Украине по итогам февраля упала до 2,4% в годовом измерении – Госстат

Потребительские цены в Украине после увеличения на 0,1% в январе в феврале этого года снизились на 0,3%, тогда как в феврале-2019 рост составил 0,5%, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

В результате в годовом измерении инфляция по итогам февраля-2020 замедлилась до 2,4% с 3,2% по итогам января и 4,1% – по итогам 2019 года.

Согласно данным Госстата, базовая инфляция в феврале этого года третий месяц подряд оставалась на отрицательном уровне – "минус" 0,1%, в результате базовая инфляция в годовом измерении также упала с 3,3% до 3,0%.

На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,4%. Больше всего (на 17,6%) подешевели яйца. На 5,1-0,2% снизились цены на мясо птицы, свинину, сало, макаронные изделия, подсолнечное масло. В то же время на 2,2-0,2% подорожали фрукты, говядина, сахар, овощи, хлеб, сметана, молоко, продукты переработки зерновых, рис.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%.

Одежда и обувь подешевели на 4,3%, в частности обувь - на 4,9%, одежда - на 3,7%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,0% произошло в основном за счет падение цен на природный газ на 12,9%. Кроме того, на 1,4% снизились тарифы на горячую воду, отопление. Вместе с тем выросли тарифы на водоснабжение на 15,3%, канализацию - на 12,6%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,1% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 3,2% и автомобильном транспорте на 1,0%. В то же время на 2,0% подешевели топливо и масла.

Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%. "Начиная с января и в течение большей части года она будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п. Однако ускорится в четвертом квартале", – отметил центробанк. По его данным, до конца года инфляция вернется в рамки целевого диапазона.



Потребительские цены в феврале 2020г, %:

февраль 2020 к январю 2020 февраль 2020 к декабрю 2019 февраль 2020 к февралю 2019 январь -февраль 2020 к январю –февралю 2019 Потребительские цены -0,3 -0,1 2,4 2,8 Продукты питания и безалкогольные напитки -0,4 0,1 1,8 2,4 Продукты питания -0,4 0,1 1,8 2,4 Хлеб та хлебопродукты 0,3 0,7 8,1 8,5 Хлеб 0,4 0,7 8,2 8,6 Макаронные изделия -0,3 -0,2 2,0 2,6 Мясо и мясопродукты -1,3 -1,5 2,4 2,6 Рыба та рыбопродукты 0,1 -0,2 2,5 3,1 Молоко 0,3 0,7 5,7 5,9 Сыр и мягкий сыр (творог) 0,1 0,5 6,1 6,5 Яйца -17,6 -18,8 -27,7 -21,5 Масло сливочное -0,1 -0,2 5,7 6,1 Масло подсолнечное -0,2 -0,5 -2,1 -2,1 Фрукты 2,2 2,2 11,9 12,7 Овощи 0,8 7,5 -14,3 -11,9 Сахар 0,9 -0,2 0,7 0,7 Безалкогольные напитки 0,0 0,4 2,3 2,5 Алкогольные напитки, табачные изделия 0,8 1,6 12,1 12,3 Одежда и обувь -4,3 -9,7 -4,1 -3,7 Одежда -3,7 -9,0 -3,4 -3,2 Обувь -4,9 -10,3 -5,1 -4,5 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива -2,0 -0,3 -5,2 -4,0 Содержание и ремонт жилья 0,4 0,4 3,4 3,3 Водоснабжение 15,3 15,3 25,8 18,5 Канализация 12,6 12,6 21,6 15,4 Содержание домов и придомовых территорий 0,0 0,4 5,3 6,0 Электроэнергия 0,0 0,0 0,0 0,0 Природный газ -12,9 -3,6 -31,3 -26,2 Горячая вода, отопление -1,4 -3,9 -2,4 -1,0 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,0 -0,3 -1,1 -1,0 Здравоохранение 0,5 0,5 2,7 2,8 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,4 0,0 0,8 0,8 Амбулаторные услуги 1,1 2,5 9,4 9,4 Транспорт 0,1 -0,6 -1,2 -1,3 Топливо и масла -2,0 -5,9 -6,1 -6,1 Транспортные услуги 0,7 1,7 6,0 6,8 Пассажирский железнодорожный транспорт 3,2 1,7 9,3 10,3 Пассажирский автодорожный транспорт 0,4 1,8 6,3 7,1 Связь 0,3 1,1 8,6 9,3 Отдых и культура -0,3 -0,3 -1,9 -1,4 Образование 0,3 1,7 13,3 13,4 Рестораны и гостиницы 0,6 1,2 8,5 8,6 Разные товары и услуги 0,9 2,6 8,9 8,8

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны ООС.

Данные: Госстат