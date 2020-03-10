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Кабмин назначил временного главу Минэкономики
Кабинет министров 10 марта назначил временно исполняющим обязанности главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства первого заместителя экс-министра Тимофея Милованова Павла Кухту. Об этом Кухта сообщил в Facebook.
Он отметил, что для команды министерства важно сохранить изменения и реформы, которые удалось запустить за шесть месяцев работы.
"Мы приложим максимум усилий для того, чтобы процесс изменения правительства никоим образом не сказался на слаженности и качестве работы министерства и прошел незаметно для наших граждан, а все наработки были переданы преемникам", - написал Кухта.
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