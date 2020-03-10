Украина за 2 мес. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 15,8%

Металлургические предприятия Украины в январе-феврале текущего года сократили поступления от экспорта черных металлов на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $1 млрд 395,667 млн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) во вторник, на черные металлы за этот период пришлось 17,2% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,84% за первые два месяца прошлого года.

В феврале поступления от экспорта черных металлов составили $682,386 млн.

При этом Украина в январе-феврале текущего года сократила импорт аналогичной продукции на 21,1% – до $138,270 млн. В феврале этот показатель составлял $73,657 млн.

Кроме того, Украина в январе-феврале сократила экспорт металлоизделий на 19,1% - до $133,069 млн. В феврале их поставлено на $69,251 млн.

За этот период импорт металлоизделий снизился на 14,2% - до $123,677 млн. В феврале их ввезено на $67,011 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом – до $8 млрд 738,635 млн. При этом на черные металлы пришлось 17,45% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год. При этом Украина в 2019 году снизила импорт аналогичной продукции на 6,9% – до $1 млрд 251,818 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году сократила экспорт металлоизделий на 6,1% - до $1 млрд 42,455 млн. За этот период импорт металлоизделий возрос на 13,6% - до $1 млрд 99,091 млн.