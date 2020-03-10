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Замена правительства влияет на задержку кредита МВФ - Bloomberg
09:13 10.03.2020 |
Издание сообщает, что переговоры Украины с Международным валютным фондом затягиваются в том числе из-за отставки правительства Алексея Гончарука.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Новый кредит в размере 5,5 млрд дол задерживался месяцами, частично из-за беспокойства о влиянии олигархов", - отмечает Bloomberg.
В статье говорится, что правительство Гончарука нравилось инвесторам, а генпрокурора Руслана Рябошапку поддерживали на Западе. Сейчас инвесторы боятся, что с новым правительством в политику может вернется влияние олигархов.
"У нового правительства есть достаточно возможностей доказать, что сомнения не оправданы", - резюмирует издание.
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