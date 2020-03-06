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Вакантность офисов Киева в 2019г выросла до 8,5% - CBRE
13:26 06.03.2020 |
На фоне растущего нового предложения доля свободных площадей на рынке офисной недвижимости Киева в 2019 году возросла на 4,2 п.п. по сравнению с 2018 годом и составила 8,5%, сообщила в пресс-релизе консалтинговая компания CBRE Ukraine (Киев).
"Самый высокий уровень вакантности зафиксирован в районах с нецентральным расположением (19,2%), в связи с выходом в 2019 году БЦ Sigma и БЦ Wave Tower, которые к концу года оставались незаполненными. Самый низкий уровень вакантности имеет Печерский район (2,7%), где в 2019 году не было введено в эксплуатацию новых площадей", - отмечается в сообщении.
По данным экспертов, арендная ставка на лучшие офисные помещения выросла на 8% и к концу года составила $27/кв.м/мес., что связано с ограниченным предложением качественных площадей.
"В имеющихся офисных площадях класса "А" декларируемые арендные ставки варьировались в диапазоне $26- $45/кв. м/мес. в IV квартале, а арендные ставки класса "B" - в диапазоне $14- $30/кв. м/мес. Значительный разрыв между нижней и верхней границей диапазона обусловлен характеристиками арендного помещения и расположением офисного центра, которые являются основными факторами, определяющими высокий уровень арендных ставок", - констатировали в CBRE Ukraine.
CBRE является крупнейшей консалтинговой компанией в области недвижимости и входит в список 500 крупнейших компаний мира согласно рейтингу Fortune 500. CBRE имеет более 480 офисов в мире и около 90 тыс. сотрудников. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Украинский офис CBRE был открыт в январе 2008 года и является частью аффилированной сети компании.
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