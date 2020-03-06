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Украинский автопарк в основном пополняется подержанными авто
09:12 06.03.2020 |
Самым популярным среди импортированного секонд-хенда легковым автомобилем в Украине остается Volkswagen Passat. С начала года украинцы привезли и зарегистрировали 3585 подержанных Пассатов.
Вторым стал Renault Megane, за два месяца на украинские номера перешли 3485 авто этой модели.
На третьем месте Skoda Octavia с результатом 3307 растаможенных и зарегистрированных авто.
Продолжает список Volkswagen Golf, в активе которого 2675 регистраций.
Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford Focus, с января по февраль - 2310 шт.
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