В феврале поступления в сводный бюджет выросли на 10,5 миллиарда

Поступления в сводный бюджет в феврале 2020 года составили 62,6 млрд гривень, что на 10,5 млрд грн, или 20,1% больше, чем в феврале 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"В феврале 2020 года по платежам, которые контролируются ГНС, в сводный бюджет поступило (сальдо) 62,6 млрд гривень. Это на 10,5 млрд грн, или 20,1%, больше, чем в феврале прошлого года", - говорится в сообщении.

Из них в государственный бюджет поступило 38,2 млрд грн, что на 8,2 млрд грн, или 27,2%, больше соответствующего показателя прошлого года.

Местные бюджеты получили 24,4 млрд гривень. Это на 2,3 млрд грн, или 10,5%, больше, чем в феврале 2019 года.

В ГНС также привели данные о бюджетных поступлениях за первые два месяца года. Так, сальдо налоговых поступлений в сводный бюджет составляет 106,4 млрд гривень. Это на 15,1 млрд грн, или 16,6%, больше, чем в январе-феврале прошлого года.

В государственный бюджет поступило 61,3 млрд грн (+10,4 млрд грн, или +20,5%), в местные бюджеты - 45,1 млрд грн (+4,7 млрд грн, или +11,6%).

"Наибольшую роль в наполнении сводного бюджета играют поступления налога и сбора на доходы физических лиц, за январь-февраль составили 44,2 млрд грн, что на 5,5 млрд грн, или 14,3% больше поступлений января-февраля прошлого года", - подытожили налоговики.

Как сообщал Укринформ, Государственная налоговая служба Украины (ГНС) в феврале 2020-го перевыполнила индикатив Министерства финансов по поступлениям от налогов и сборов в общий фонд государственного бюджета на 2,5 млрд гривень.