Финансовые новости
- |
- 06.03.20
- |
- 09:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В феврале поступления в сводный бюджет выросли на 10,5 миллиарда
08:52 06.03.2020 |
Поступления в сводный бюджет в феврале 2020 года составили 62,6 млрд гривень, что на 10,5 млрд грн, или 20,1% больше, чем в феврале 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
"В феврале 2020 года по платежам, которые контролируются ГНС, в сводный бюджет поступило (сальдо) 62,6 млрд гривень. Это на 10,5 млрд грн, или 20,1%, больше, чем в феврале прошлого года", - говорится в сообщении.
Из них в государственный бюджет поступило 38,2 млрд грн, что на 8,2 млрд грн, или 27,2%, больше соответствующего показателя прошлого года.
Местные бюджеты получили 24,4 млрд гривень. Это на 2,3 млрд грн, или 10,5%, больше, чем в феврале 2019 года.
В ГНС также привели данные о бюджетных поступлениях за первые два месяца года. Так, сальдо налоговых поступлений в сводный бюджет составляет 106,4 млрд гривень. Это на 15,1 млрд грн, или 16,6%, больше, чем в январе-феврале прошлого года.
В государственный бюджет поступило 61,3 млрд грн (+10,4 млрд грн, или +20,5%), в местные бюджеты - 45,1 млрд грн (+4,7 млрд грн, или +11,6%).
"Наибольшую роль в наполнении сводного бюджета играют поступления налога и сбора на доходы физических лиц, за январь-февраль составили 44,2 млрд грн, что на 5,5 млрд грн, или 14,3% больше поступлений января-февраля прошлого года", - подытожили налоговики.
Как сообщал Укринформ, Государственная налоговая служба Украины (ГНС) в феврале 2020-го перевыполнила индикатив Министерства финансов по поступлениям от налогов и сборов в общий фонд государственного бюджета на 2,5 млрд гривень.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Реакция на новый Кабмин: Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды
|Истерики Бужанского и помощь Медведчука. Как Рябошапку заочно отправляли в отставку
|Первый бой Шмыгаля: Как Коломойский и Медведчук атакуют Немчинова
|Украина и НАТО: Зачем Кулебу и Пристайко поменяли местами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ранний картофель в Украине может созреть уже в апреле - эксперты
|Украинский автопарк в основном пополняется подержанными авто
|Возможно кто-то убедил президента, что Украине не нужен МВФ, - мнение
|В феврале поступления в сводный бюджет выросли на 10,5 миллиарда
|Кабмин создаст отдельное аграрное министерство - Шмыгаль
|Возможность продажи земли иностранцам должна решаться исключительно на всеукраинском референдуме
Это интересно
|Google отменила свое крупнейшее мероприятие, на котором должны были представить Android 11
|Xiaomi отменила мартовские презентации не только в Китае, новинки будут показывать только онлайн
|Black Shark 3 Pro отличается от Black Shark 3 гораздо сильнее, чем ожидалось
|Игровое подразделение Xiaomi представило мощный смартфон Black Shark 3
|Компания BMW официально представила свое первое электрическое «гран купе» – стильный седан i4
|Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США
|Peugeot 208 назвали лучшим автомобилем Европы