Кабмин создаст отдельное аграрное министерство - Шмыгаль

Новоизбранный Кабинет министров планирует создать отдельное Министерство агропромышленного комплекса, а также отдельную должность для члена правительства, который будет заниматься развитием промышленности.

Об этом заявил во время эфира на одном из телеканалов премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня одним из приоритетов является промышленность, развитие экономики и промышленности, увеличение внешнего заказа, сегодня еще один приоритет - развитие агропромышленного комплекса. И об этом мы видим и говорим в составе правительства. Мы будем создавать отдельное направление и должность под развитие промышленности, отдельную должность и министерство агропромышленного развития", - сказал он.

Сейчас министерство АПК является частью объединенного министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Также парламент утвердил новый состав Кабинета министров.