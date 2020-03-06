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Возможность продажи земли иностранцам должна решаться исключительно на всеукраинском референдуме
08:35 06.03.2020 |
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должна решаться исключительно на всеукраинском референдуме.
"Возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должна решаться исключительно и только на референдуме всеукраинском", - сказал Шмыгаль в эфире "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.
В то же время, премьер подчеркнул, что у украинцев должно быть право и возможность распоряжаться своей землей. "Что касается вопроса о возможности продажи государственной земли, то это вопрос дискуссии в парламенте", - отметил премьер.
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