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Балансовая стоимость предприятий, переданных на приватизацию, превышает $3 миллиарда
15:40 05.03.2020 |
Балансовая стоимость 961 государственного предприятия, которые Кабинет министров Алексея Гончарука передал Фонду государственного имущества на приватизацию, превышает 3 млрд долл.
Об этом во время конференции, посвященной приватизации, заявил первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.
"Мы передали Фонду госимущества на приватизацию в десять раз больше предприятий, чем в 2008-2018 годах (93 объекта - УНИАН)", - сказал он.
По словам Кухты, при продаже данных предприятий можно получить около 5 млрд долл.
На данный момент задолженность по зарплате на предприятиях, запланированных к приватизации, составляет 287,36 млн грн.
Как сообщал УНИАН, в государственном бюджете на 2020 год предусмотрено поступление 12 млрд грн от приватизации.
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