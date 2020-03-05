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Украина купит у Франции 20 катеров пограничникам
Верховная Рада 4 марта ратифицировала рамочный договор между правительствами Украины и Франции по официальной поддержки усиление морской безопасности и обороны Украины.
Об этом говорится на сайте украинского парламента.
За это решение проголосовал 261 народный депутат. Договор был подписан 19 ноября 2019 года в Париже.
Согласно ему, французская сторона предоставляет заемщику, то есть Украине, официальную поддержку на основе условий соглашения ОЭСР по экспортным кредитам, предназначенную для финансирования закупки 20 катеров морской безопасности и охраны морских границ.
Катера поставляются без вооружения, "способствуя укреплению морской безопасности и охраны Украины", говорится в договоре.
Согласно условиям соглашения OEСР, официальная поддержка составит максимум 85% от общей суммы контракта.
Сумма официальной поддержки не превышает 116 029 250 евро и финансирует приобретение во Франции французских товаров, работ и услуг на сумму, которая составляет не менее 50% от общей суммы контракта; а также приобретение украинских или иностранных товаров, работ и услуг в пределах 50% от общей суммы контракта.
При этом за выполнение контрактов с украинскими или иностранными поставщиками товаров, работ и услуг несет ответственность французский поставщик, и при условии, что расходы, связанные с приобретением украинских товаров, работ и услуг, не превышают 30% от общей суммы контракта в соответствии с Соглашением ОЭСР.
В прошлом году в июне в МВД заявили, что Украина и Франция будут совместно производить катера для пограничников.
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