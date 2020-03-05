Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов: карьера, связи и цитаты

Сегодня Верховная Рада Украины может назначить новым министром развития громад и территорий Алексея Чернышова, который до последнего времени возглавлял Киевскую облгосадминистрацию.

Чернышов родился в Харькове 4 сентября 1977 года.

Высшее образование получал в родном городе. В 1999 году закончил Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" по специальности "экономика предприятия", а в 1996-2002 год учился в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение".

В 1999 году прошел профессиональный курс по стандартам международного Института управления проектами - Project Management Institute, программа "Управление проектами" на базе компании "Westinghouse", штат Пенсильвания, США.

Карьера

В студенческие годы Чернышов работал в IT-компании "Telesens" (дочерняя структура немецкого "Telesens AG", Кельн, Германия). В 2002 году совместно с партнерами выкупил украинскую часть группы, которая стала самостоятельной компанией.

После поулчения высшего образования возглавил финансово-экономическую группу концерна своего отца Михаила Анатольевича Чернышова "Вестрон".

В начале 2000 годов Чернышов успешно занимался в Харькове бизнесом, связанным с коммерческой недвижимостью.

В 2004 году Чернышов стал вице-президентом по развитию ЧАО "Концерн АВЭК и Ко", с ноября 2005 года стал президентом концерна. Основателем и совладельцем "АВЭК" является крупный харьковский предприниматель Александр Фельдман, являющийся нардепом от "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

В Верховной Раде V, VI и VII созывов Чернышов был помощником-консультантом народного депутата Александра Фельдмана на общественных началах.

С 2008 по 2013 год - глава наблюдательного совета концерна и группы "АВЭК".

В 2012 году Чернышов основал инвестиционно-девелоперскую компанию "Eastgate Development".

В 2014 году Чернышов основал инвестиционную компанию "VI2 Partners" с офисами в Киеве и Вене.

В октябре 2017 году компания Чернышова "VI2 Partners" приобрела долю акций сети супермаркетов "Фуршет" у французского оператора "Auchan Group". Ключевым бенефициаром сети "Фуршет" продолжает оставаться депутат Киевсовета Игорь Баленко.

20 октября 2019 года Кабмин согласовал назначение Чернышова на должность главы Кивеской облгосадминистрации. Соответствующий указ президента был подписан 28 октября 2019 года.

Семья

Чернышов женат на Светлане Александровне Чернышовой, доценте Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Воспитывает двух сыновей Михаила и Ивана, 2014 и 2006 годов рождения.

Скандалы и связи

Помимо долгого и очевидного партнерства с земляком Александром Фельдманом, Чернышева связывают с еще одним известным бизнесменом харьковского происхождения Павлом Фуксом. И Фельдман и Фукс в последнее время по некоторым направлениям бизнеса сотрудничают с олигархом Игорем Коломойским. Предполагается, что в новом Кабмине Чернышов станет человеком, который будет отстаивать интересы Игоря Валерьевича. По информации ряда СМИ, перед назначением на должность губернатора Киевщины Чернышов прошел "смотрины" у Коломойского.

Также сообщается, что через концерн АВЭК является хозяином одного из крупнейших рынков Украины и Восточной Европы Барабашово в Харькове, где регулярно возникают скандалы с переделом собственности, торговлей контрабандой и т.д. Судебные разбирательства против АВЭК ведутся в Окружном административном суде города, а также в Киевском районном суде. Согласно опубликованным данным, прокуратура требует доступа к вещам и документам, которые позволят установить законность строительства ряда объектов на ТЦ Барабашево.

Кроме того, АВЭК обвиняют в незаконном захвате объектов и ряде мошеннических схем с оформлением объектов торговли на рынке. Предприниматели жалуются, что подчиненные Чернышева по АВЭК давят на них и нарушают условия продления договоров аренды.

Из-за конфликта с предпринимателями на Барабашово, у Чернышова и Фельдмана осложнились отношения с мэром Харькова Геннадием Кернесом, который публично вступался за предпринимателей.

Цитаты

О перспективах развития Киевской области: "Развитие агломераций - мировой тренд, который сейчас на пике. По прогнозам экспертов, он будет сохраняться еще несколько десятков лет. Все больше людей хотят жить за городом в удобных, экологичных местах и при этом работать в столице".

Об идее перенести столицу Киевской области в Белую Церковь: "Конечно, я с удовольствием рассмотрел бы возможность изменения локации. Но не считаю, что это первоочередная задача. В принципе это тоже мог бы быть определенный инвестиционный проект. Со временем посмотрим".

О формировании территориальных громад: "Моя политика на данном этапе - максимально идти навстречу людям и громадам в вопросах того, как и с кем они хотят объединиться".