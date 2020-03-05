Министр экономики Роман Жуковский. Связи, достижения и цитаты

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Министр экономики Роман Жуковский. Связи, достижения и цитаты

Министерство развития экономики и торговли (но уже без сельского хозяйства) возглавит Роман Жуковский. На этот раз экономику доверят не ученому, а карьерному чиновнику - хотя он, кажется, уже отказался (но это не точно).

Человек, прямо скажем, непубличный, хотя и с большим опытом работы в госструктурах.

Прежде в Украине за экономику преимущественно (не без исключений) отвечали бывшие "красные директора", "крепкие хозяйственники" советской закалки и соответствующих нравов. Потом на полгода главное министерство экономического блока правительства возглавил Тимофей Милованов - достаточно молодой рыночник, основатель Киевской школы экономики, преподававший также в Питтсбургском университете. Однако это не помогло ему показать хорошие результаты - наоборот, продолжается падение промышленности.

И вот теперь это кресло передадут карьерному чиновнику, который, правда, мало на какой должности задерживался дольше года. Впрочем, если брать последнюю (неофициальную, разумеется) информацию - возможно и не передадут. Некоторые источники сообщают, что от предложенной чести Роман Жуковский отказался уже на этапе собеседования.

Биография: банк и госслужба

У Романа Жуковского нет персональной страницы в "Википедии" - ни в украино- ни в русскоязычной. Что для обычно себялюбивых украинских чиновников и политиков - большая редкость. Однако известно, что родился он в Киеве 2 ноября 1978 г., учился в обычной школе. В 2000-м окончил Киевский национальный экономический университет (международная экономика, магистр международного инвестиционного менеджмента), сразу по выпуску оттуда (2000-2001 гг.) работал аудитором, экономистом в Укрсоцбанке.

2001-2002 гг. - работает замуправляющего Подольским филиалом банка в Киеве, а в 2002-2003 гг. - уже руководит Московским филиалом в Киеве. С 2003 по 2005 гг. - начальник Московского отделения - заместитель управляющего Киевским городским филиалом Укрсоцбанка.

Можно предположить, что быстрый карьерный рост Жуковского в банковской сфере был связан не только с его личными качествами, но и с тем, что его мать - человек, очень известный и влиятельный в банковских кругах Украины (об этом ниже).

Но потом Роман Сергеевич окончательно и бесповоротно связал свою жизнь с госслужбой. 2005-2006 гг. - главный специалист, директор департамента Министерства экономики Украины. 2006-2007 гг. - руководитель службы макроэкономики и финансового сектора главной службы социально-экономического развития Секретариата президента Украины Виктора Ющенко. Май-декабрь 2007-го - замруководителя главной службы социально-экономического развития - руководитель департамента макроэкономики и финансов Секретариата президента.

С декабря 2007-го Жуковский стал первым замруководителя главной службы социально-экономического развития Секретариата президента, и почти сразу становится ее главой. С апреля 2010 г. по май 2011-го - руководитель главного управления социально-экономической политики в администрации Виктора Януковича. Май 2011-го - август 2012-го - глава главного управления по вопросам экономической политики и внедрения экономических реформ Администрации президента.

Роман Жуковский в 2008 г. получил звание Заслуженного экономиста Украины.

После увольнения из Администрации президента пришел на работу во Всемирный банк. Сперва работал в составе украинского представительства. В 2016-м его как отличного специалиста лично глава ВБ Кристалина Георгиева попросила остаться работать в организации уже без привязки к Украине.

Информации о семейном положении Романа Жуковского - нет. На сайте declarations.com.ua его декларации также найти не удалось. Человек-невидимка. Однако же неожиданно всплыл кандидатом на далеко не последнюю должность в иерархии украинской власти.

Чей человек?

Ряд СМИ уже поспешили обозначить связь будущего экономического министра с Фирташем. Мать Романа Жуковского - Валентина Жуковская - в 2009 г. была назначена главой правления "Надра банка". В том же году НБУ ввел в "Надра банке" временную администрацию и продлевал срок ее работы до 2011 г., пока у финучреждения не появился новый инвестор - компания Centragas Holding AG Дмитрия Фирташа. В 2012 г. Валентина Жуковская покинула пост главы правления.

Еще одна компания, ранее принадлежавшая Фирташу, - "РосУкрЭнерго" (печально известный посредник между Украиной и Россией при поставках газа) активно действовала в тот период, когда Роман Жуковский работал в Секретариате Ющенко.

Роман Жуковский в цитатах

"ДС" собрала несколько цитат, которые с разных сторон дают понять о том, каким министром может быть Роман Жуковский.

Об инвестициях

Когда в стране нет благоприятного инвестиционного климата, на выручку спешит правительство. Оно гарантирует возврат кредита, который иначе не был бы дан, и конкретное предприятие получает деньги, инвестор доволен своим вложением, а правительство - выполненной работой. Проблем пока нет. Они возникают, когда деньги не возвращаются.

10.11.2000, "Зеркало недели"

О расчетах за газ с РФ

Президент Украины намерен приостановить действие постановления Кабинета Министров Украины о проведении расчетов между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" за полученный в 2009 гю природный газ авансовыми платежами за его транзит в случае опубликования данного постановления. Если постановление будет принято, президент приостановит его и обратится в Конституционный Суд. По мнению президента, необходимо, чтобы правительство оценило, какие изменения следует внести в финансовый план "Нафтогаза". Это постановление свидетельствует о том, что "Нафтогаз Украины" не может аккумулировать деньги с рынка.

14.05.2009, Униан

О валютной выручке

(В случае обязательной продажи валютной выручки, компании-экспортеры) будут заводить только то, что и так подлежало продаже, потому что нужно финансировать деятельность. Больше ни копейки. Обязательная продажа дает краткосрочный результат. А потом, чтобы возобновить доверие, нужно долго ждать.

14.05.2009, Униан

Об эмиссии гривни

Ситуации с эмиссией боятся, как черт ладана. Но забывают, что если бы сейчас кто-то привлек кредит на миллионы долларов, Нацбанк сделал бы эмиссию на соответствующую сумму в гривнах. Единственная разница, что этот кредит пошел бы к нему в золотовалютные резервы. Но факт остается фактом - Нацбанк выпустил бы в обращение гривню, и она бы пошла на увеличение всех монетарных агрегатов. Увеличивать объем денег в экономике все равно потребуется. Необходимо будет частично вернуть потраченные деньги на возвращение западных долгов.

14.05.2009, Униан
 

ПО РУБРИКАМ

04.03 Котировки евробондов Украины в среду заметно просели на фоне смены правительства

04.03 Депозитные ставки для физлиц 04.03.20

04.03 Курс доллара повышается к евро и иене 4 марта, юань укрепляется на снижении ставки ФРС

04.03 Справочный курс гривны 4 марта повышен на 0,7 коп до уровня 24,9243 грн/$1

04.03 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков на 04.03.20

04.03 Биржи АТР 4 марта закрылись в основном ростом после снижения ставки ФРС

04.03 Средняя цены на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2020 года составила 27 977 грн

04.03 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 04.03.2020

04.03 В феврале средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 35610 грн

04.03 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.03.20

04.03 Остаток средств на корсчетах банков 04.03.20

04.03 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 03.03.20

04.03 Украина установила порядок декларирования криптовалют: биткоин — это нематериальный актив

04.03 KPMG: серия краж на $9,8 млрд препятствует росту криптовалютной индустрии

04.03 Цена на золото колеблется 4 марта после скачка во вторник на снижении ставки ФРС

• дальше…

04.03 Рада избрала новый состав правительства

04.03 Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины

04.03 Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов: карьера, связи и цитаты

04.03 Министр экономики Роман Жуковский. Связи, достижения и цитаты

04.03 Полигон для МВФ и либеральные кушанья. Министр финансов Игорь Уманский в 9 цитатах

04.03 ЕС снял запрет на импорт мяса птицы из Украины, впервые применив режим зонирования

04.03 Оператор ГТС обвинил облгазы в безоплатном отборе газа на 580 миллионов

04.03 Иван Плачков – возможный новый министр энергетики. Что он думает об импорте электроэнергии из РФ, газе, «зеленой» энергетике и угле

04.03 Таможенная служба запустила портал о работе таможни

04.03 Отставка Маркаровой может вызвать беспокойство иностранных инвесторов — СМИ

• дальше…

04.03 Миллиардер Майкл Блумберг вышел из президентской гонки в США и поддержал Байдена

04.03 США ударили по талибам в Афганистане. До этого Трамп провел с ними «очень хороший разговор»

04.03 В Иране эпидемия коронавируса охватила почти всю страну

04.03 В Афганистане талибы убили не менее 20 силовиков

04.03 На праймериз демократов в «супервторник» лидирует Байден

04.03 Трамп побеждает на праймериз в «супервторник» без конкуренции

04.03 МВФ и Всемирный банк отменили традиционную весеннюю встречу из-за вируса, она пройдет «виртуально»

03.03 ФРС США неожиданно понизила ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75%

03.03 Турция вновь сбила сирийский военный самолет над Идлибом

03.03 Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США

03.03 США проводят скрытую кампанию по ослаблению хакерской мощи КНДР

03.03 Лукашенко поручил достроить инфраструктуру «Дружбы» для импорта нефти из балтийских портов

03.03 Мюнхен начал частично оплачивать женщинам ночные поездки в такси

03.03 Буттиджич поддержал Джо Байдена в президентской гонке в США

03.03 Берлин не готов принять беженцев с турецко-греческой границы

• дальше…

04.03 Украина остается «частично свободной» страной в рейтинге Freedom House

04.03 Средняя цены на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2020 года составила 27 977 грн

04.03 В феврале средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 35610 грн

04.03 Кабмин хочет продать целый квартал в центре Киева - Дубилет

03.03 В Киеве начали выпускать студенческий е-билет

03.03 Украина будет выдавать «золотые визы» за инвестиции от $100 тысяч

27.02 В приложении Kyiv Smart City появилась услуга возвращения эвакуированного авто

25.02 Внедрение электронного билета в Киеве обошлось в 500 миллионов, – КГГА

19.02 Украина вводит безвиз с еще одной карибской страной

17.02 В Киеве с апреля заработают единый е-билет для метро и наземного общественного транспорта и туристические проездные

14.02 В Украине запустили электронный сервис, который платит кэшбек за безопасное вождение

13.02 Земля для московской церкви и «дерибан» Труханова острова: Как депутаты долго собирались, чтобы сбежать из Киевсовета

12.02 В метро Киева появится связь 4G: на каких станциях это произойдет уже в марте

11.02 Зам Кличка о трамтрейне на Троещину: Есть инвесторы, важна позиция УЗ

11.02 Первый заместитель Кличко о готовности метро на Виноградарь: 20% в лучшем случае

• дальше…

04.03 Рада назначила Кулебу главой МИД Украины

04.03 Рада назначила Тарана министром обороны Украины

04.03 Рада избрала новый состав правительства

04.03 Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины

04.03 Министр обороны Андрей Таран: Карьера, скандалы и цитаты

04.03 Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов: карьера, связи и цитаты

04.03 Министр Кабинета Министров Олег Немчинов: Карьера, скандалы и цитаты

04.03 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: карьера, скандалы и цитаты

04.03 Министр экономики Роман Жуковский. Связи, достижения и цитаты

04.03 Полигон для МВФ и либеральные кушанья. Министр финансов Игорь Уманский в 9 цитатах

04.03 Иван Плачков – возможный новый министр энергетики. Что он думает об импорте электроэнергии из РФ, газе, «зеленой» энергетике и угле

04.03 Рада одобрила отставку Гончарука

04.03 Шмыгаль, Чернышов и Емец подали электронные декларации как кандидаты на должность министров в новом правительстве

04.03 Украина остается «частично свободной» страной в рейтинге Freedom House

04.03 «Квартал 95» от ОПЗЖ. Как Медведчук собрался заманивать молодежь

• дальше…

04.03 Родстер Bacalar стал самой редкой и дорогой моделью Bentley

04.03 Hyundai представил «пророческий» электрический концепт без руля

04.03 Компания BMW поменяла логотип

04.03 Google отменила свое крупнейшее мероприятие, на котором должны были представить Android 11

04.03 Xiaomi отменила мартовские презентации не только в Китае, новинки будут показывать только онлайн

03.03 Black Shark 3 Pro отличается от Black Shark 3 гораздо сильнее, чем ожидалось

03.03 Игровое подразделение Xiaomi представило мощный смартфон Black Shark 3

03.03 Компания BMW официально представила свое первое электрическое «гран купе» – стильный седан i4

03.03 Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США

03.03 Peugeot 208 назвали лучшим автомобилем Европы

03.03 Покрышки Goodyear reCharge смогут наращивать новый протектор

03.03 Volkswagen поставил крест на компримированном природном газе

03.03 Apple продолжает платить за замедление iPhone

03.03 Apple добавит сенсорную панель к клавиатуре для iPad Pro

02.03 ИИ Google сканирует миллиарды вложений в сообщения Gmail, выявляя вредоносные документы

• дальше…

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно