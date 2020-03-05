Министр экономики Роман Жуковский. Связи, достижения и цитаты

Министерство развития экономики и торговли (но уже без сельского хозяйства) возглавит Роман Жуковский. На этот раз экономику доверят не ученому, а карьерному чиновнику - хотя он, кажется, уже отказался (но это не точно).

Человек, прямо скажем, непубличный, хотя и с большим опытом работы в госструктурах.

Прежде в Украине за экономику преимущественно (не без исключений) отвечали бывшие "красные директора", "крепкие хозяйственники" советской закалки и соответствующих нравов. Потом на полгода главное министерство экономического блока правительства возглавил Тимофей Милованов - достаточно молодой рыночник, основатель Киевской школы экономики, преподававший также в Питтсбургском университете. Однако это не помогло ему показать хорошие результаты - наоборот, продолжается падение промышленности.

И вот теперь это кресло передадут карьерному чиновнику, который, правда, мало на какой должности задерживался дольше года. Впрочем, если брать последнюю (неофициальную, разумеется) информацию - возможно и не передадут. Некоторые источники сообщают, что от предложенной чести Роман Жуковский отказался уже на этапе собеседования.

Биография: банк и госслужба

У Романа Жуковского нет персональной страницы в "Википедии" - ни в украино- ни в русскоязычной. Что для обычно себялюбивых украинских чиновников и политиков - большая редкость. Однако известно, что родился он в Киеве 2 ноября 1978 г., учился в обычной школе. В 2000-м окончил Киевский национальный экономический университет (международная экономика, магистр международного инвестиционного менеджмента), сразу по выпуску оттуда (2000-2001 гг.) работал аудитором, экономистом в Укрсоцбанке.

2001-2002 гг. - работает замуправляющего Подольским филиалом банка в Киеве, а в 2002-2003 гг. - уже руководит Московским филиалом в Киеве. С 2003 по 2005 гг. - начальник Московского отделения - заместитель управляющего Киевским городским филиалом Укрсоцбанка.

Можно предположить, что быстрый карьерный рост Жуковского в банковской сфере был связан не только с его личными качествами, но и с тем, что его мать - человек, очень известный и влиятельный в банковских кругах Украины (об этом ниже).

Но потом Роман Сергеевич окончательно и бесповоротно связал свою жизнь с госслужбой. 2005-2006 гг. - главный специалист, директор департамента Министерства экономики Украины. 2006-2007 гг. - руководитель службы макроэкономики и финансового сектора главной службы социально-экономического развития Секретариата президента Украины Виктора Ющенко. Май-декабрь 2007-го - замруководителя главной службы социально-экономического развития - руководитель департамента макроэкономики и финансов Секретариата президента.

С декабря 2007-го Жуковский стал первым замруководителя главной службы социально-экономического развития Секретариата президента, и почти сразу становится ее главой. С апреля 2010 г. по май 2011-го - руководитель главного управления социально-экономической политики в администрации Виктора Януковича. Май 2011-го - август 2012-го - глава главного управления по вопросам экономической политики и внедрения экономических реформ Администрации президента.

Роман Жуковский в 2008 г. получил звание Заслуженного экономиста Украины.

После увольнения из Администрации президента пришел на работу во Всемирный банк. Сперва работал в составе украинского представительства. В 2016-м его как отличного специалиста лично глава ВБ Кристалина Георгиева попросила остаться работать в организации уже без привязки к Украине.

Информации о семейном положении Романа Жуковского - нет. На сайте declarations.com.ua его декларации также найти не удалось. Человек-невидимка. Однако же неожиданно всплыл кандидатом на далеко не последнюю должность в иерархии украинской власти.

Чей человек?

Ряд СМИ уже поспешили обозначить связь будущего экономического министра с Фирташем. Мать Романа Жуковского - Валентина Жуковская - в 2009 г. была назначена главой правления "Надра банка". В том же году НБУ ввел в "Надра банке" временную администрацию и продлевал срок ее работы до 2011 г., пока у финучреждения не появился новый инвестор - компания Centragas Holding AG Дмитрия Фирташа. В 2012 г. Валентина Жуковская покинула пост главы правления.

Еще одна компания, ранее принадлежавшая Фирташу, - "РосУкрЭнерго" (печально известный посредник между Украиной и Россией при поставках газа) активно действовала в тот период, когда Роман Жуковский работал в Секретариате Ющенко.

Роман Жуковский в цитатах

"ДС" собрала несколько цитат, которые с разных сторон дают понять о том, каким министром может быть Роман Жуковский.

Об инвестициях

Когда в стране нет благоприятного инвестиционного климата, на выручку спешит правительство. Оно гарантирует возврат кредита, который иначе не был бы дан, и конкретное предприятие получает деньги, инвестор доволен своим вложением, а правительство - выполненной работой. Проблем пока нет. Они возникают, когда деньги не возвращаются.

10.11.2000, "Зеркало недели"

О расчетах за газ с РФ

Президент Украины намерен приостановить действие постановления Кабинета Министров Украины о проведении расчетов между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" за полученный в 2009 гю природный газ авансовыми платежами за его транзит в случае опубликования данного постановления. Если постановление будет принято, президент приостановит его и обратится в Конституционный Суд. По мнению президента, необходимо, чтобы правительство оценило, какие изменения следует внести в финансовый план "Нафтогаза". Это постановление свидетельствует о том, что "Нафтогаз Украины" не может аккумулировать деньги с рынка.

14.05.2009, Униан

О валютной выручке

(В случае обязательной продажи валютной выручки, компании-экспортеры) будут заводить только то, что и так подлежало продаже, потому что нужно финансировать деятельность. Больше ни копейки. Обязательная продажа дает краткосрочный результат. А потом, чтобы возобновить доверие, нужно долго ждать.

14.05.2009, Униан

Об эмиссии гривни

Ситуации с эмиссией боятся, как черт ладана. Но забывают, что если бы сейчас кто-то привлек кредит на миллионы долларов, Нацбанк сделал бы эмиссию на соответствующую сумму в гривнах. Единственная разница, что этот кредит пошел бы к нему в золотовалютные резервы. Но факт остается фактом - Нацбанк выпустил бы в обращение гривню, и она бы пошла на увеличение всех монетарных агрегатов. Увеличивать объем денег в экономике все равно потребуется. Необходимо будет частично вернуть потраченные деньги на возвращение западных долгов.

14.05.2009, Униан