Полигон для МВФ и либеральные кушанья. Министр финансов Игорь Уманский в 9 цитатах

Александр СУКОВ / Деловая столица

Игорь Уманский, которого прочат на должность министра финансов вместо Оксаны Маркаровой, имеет собственное мнение о том, какими должны быть политика НБУ и отношения с МВФ.

Игорь Уманский получил диплом экономиста в Киевском национальном экономическом университете. Работал в Национальном агентстве Украины по вопросам развития и евроинтеграции, экспертом службы вице-премьер-министра по вопросам экономики, руководителем департамента структурной политики и замгоссекретаря Минэкономики.

С июня 2004 г. по июнь 2005 г. - возглавлял департамент по работе с проблемными банками Национального банка Украины, с августа 2005 г. по октябрь 2006 г. - замглавы правления "Укртранснафты", в мае - ноябре 2007 г. - замглавы Государственного ипотечного учреждения, в ноябре 2007 г. - январе 2008 г. - первый замминистра финансов, с апреля 2009 г. по март 2010 г. - и.о. министра финансов, с октября 2014 по декабрь 2015 г. - первый замминистра финансов.

В 2016-2019 гг. был советником президента Петра Порошенко.

О Зеленском

Президент Зеленский, по крайней мере сейчас, на данном этапе, нуждается в чужом мнении, он его активно слушает. Какие он принимает решения - он принимает их сам, но активно слушает и записывает для себя какие-то вещи. Я вижу потребность в наличии каких-то советов и какого-то мнения, желательно из разных источников. Это дает возможность правильно принять решение, когда у тебя есть анализ одной и той же ситуации либо проблемы с разных сторон, а не только позиция одного человека. Любой человек имеет субъективное мнение и субъективное оценочное отношение.

Украинские новости, август 2019 г.

О пенсионной реформе

По той демографии, которую мы имеем, солидарная система по определению не может быть сбалансированной. Тут сомнений нет. Почему многие страны 20-30 лет назад пошли на создание второго и третьего уровня пенсионной системы? Да потому что прогнозы по демографии были такие же, как у нас сейчас. Когда трудоспособного населения становится все меньше, рождаемость падает, при этом продолжительность жизни растет. В Украине сегодня решить проблемы солидарной системы в полном объеме невозможно. Необходимо переходить на второй уровень, создавать для этого условия. По крайней мере на первом этапе в добровольной форме дать человеку право выбирать, куда отправлять часть своих взносов.

Левый берег, июнь 2017 г.

О национализации Приватбанка

Если бы решение о национализации Приватбанка было принято в 2015 г. сразу же, как стал ясен масштаб проблем, это обошлось бы государству в 100 млрд грн. Сейчас по результатам аудита общая стоимость будет порядка 180 млрд грн, насколько я понимаю. То есть даже если банк выйдет на стабильно хорошую работу, вернуть эти 180 млрд грн будет невозможно. Никогда. Это нужно понимать.

Но нужно понимать и другое. Если бы Приватбанк ликвидировали, то просчитать последствия такого шага для экономики и банковской системы было бы очень сложно. Любой нормальный экономист вам скажет, что была бы катастрофа. Был бы коллапс. Глубину этого коллапса просчитать нельзя.

Левый берег, июнь 2017 г.

Законом прямо запрещено отменять национализацию. Есть отдельная статья, которая предусматривает, что не может быть возобновлен статус-кво предыдущих собственников и отмены национализации. Но украинские суды очень креативны и могут придумать любые истории, которым никто уже не удивится. Хотя я не представляю юридический путь, как этом можно сделать, кроме попрания всех норм законодательства.

Отмена национализации Приватбанка станет красным светом для сотрудничества Украины с западными партнерами. Не только МВФ, но и другие международные финансовые институты, и не только они, не то, что негативно воспримут эту информацию - для них это будет красным светом в серии направлений относительно сотрудничества с Украиной, в частности, политического сотрудничества.

Украинское радио, август 2019 г.

О политике НБУ и кредитовании

Каковы на сегодня перспективы возобновления кредитования реального сектора? 11 июня Минфин разместил шестилетние ОВГЗ со ставкой 15,85% годовых. По депозитным сертификатам НБУ предлагает ставку 15,5-16%. И это при годовой инфляции в мае 9,6%. Какова мотивация участников рынка давать кредитование реальному сектору? При такой доходности, которую дает Нацбанк и Минфин, кредитовать реальный сектор просто не имеет смысла. Обычных рыночных и математических мотивов для кредитования реального сектора на сегодня нет. Возможно, кроме некоторых инструментов потребительского кредитования, когда эффективная процентная ставка составляет больше 25%, иногда доходит до 40%.

И такая ситуация будет сохраняться, если не вывести Нацбанк с рынка заимствований через инструмент депозитных сертификатов, если доходность по ОВГЗ и стоимость кредитов будет привязана к ставке рефинансирования. Сейчас она находится на уровне 17,5%. А это означает, что дешевле 17,5% Минфин привлекать средства на внутреннем рынке не может. Дешевле 18% банки кредитовать реальный сектор также не могут. В нынешних условиях им проще и безопаснее купить ОВГЗ. Без рисков, без последующих ограничений и проблем с резервированием и т. д.

DSnews.ua, июль 2019 г.

Об отношениях с МВФ

Я никогда не воспринимал позицию, когда МВФ приходит, какую-то идею бросает, наши принимают под козырек и побежали. Украина стала полигоном для испытаний: получится - не получится. Получилось - это МВФ молодцы. Не получилось - это дебилы украинцы, им даже расскажи, что делать, они все равно не умеют. Мое убеждение - нужно было четко и жестко отстаивать интересы по ряду позиций и позицию Украины.

Есть вещи, которые записаны в программе с МВФ и которые вредят экономике Украины. Большинство подходов, которые излагаются - это полное открытие рынков, либерализация, полный доступ западного бизнеса к рынкам Украины.



Но это плохо одной простой вещью - мы неконкурентны с ними. Вот этот тезис о свободной конкуренции, которая все выровняет, позволит потребителю получать лучшее качество и так далее - это продается только таким странам третьего мира, как мы. Подобных подходов внутри Америки, внутри Британии, Франции, Германии - нет.



Украинские новости, август 2019 г.

О "свободных рынках" и неграмотных либералах

Договор об ассоциации в свое время очень спешили подписать. И, по большому счету, подписывали в стиле "любой ценой". Политически все прозвучало прекрасно. Но те экономические ограничения, которые мы получили, для Украины очень ущербны.

Опять же, мы здесь внутри «едим» идеи либеральной, открытой экономики ... Но возьмем простой пример - наш договор об ассоциации, наш договор о свободной торговле. Что-то я там не заметил каких-то свободных рынков и никакой либеральной позиции. Квоты, которые у нас есть, по ряду позиций у нас выбираются за месяц. Нам продают историю, что мы должны быть открыты. Но вот они открываться не хотят. Каждая страна защищает свои интересы, свои рынки. Есть же хрестоматийные примеры автомобильных войн между Европой, Японией и США. Я понимаю, что большинство наших ведущих экономических либералов сегодня не имеют экономического образования, не знают этих примеров и думают, что у нас по всему миру - рынки и либеральные экономические отношения. Ничего подобного! Всюду стоят барьеры. И нам эти барьеры выставили. Поэтому все эти договоры надо было бы просматривать и более категорично стоять на наших позициях. Но сейчас все это делать гораздо сложнее, чем перед подписанием. Чтобы изменить ситуацию сейчас, надо быть очень серьезным переговорщиком.

"Главком", июль 2017 г.

О налоге на выведенный капитал

Аргументация его принятия с точки зрения экономической логики вот ни разу внятно не прозвучала. Даже МВФ уже против этой затеи. Говорят, что его будет легче администрировать. Это неправда. Говорят, что у нас налог на прибыль тяжелый с точки зрения администрирования и так далее, нужен налог на выведенный капитал, который позволит реинвестировать и.т.д... Это означает одну простую вещь - государственный бюджет теряет порядка 60 млрд грн ежегодно доходов.

В теории доходы потом, может быть, будут расти. А может и не будут расти. Компенсаторов нет, и даже через несколько лет нет ни одной просчитанной экономической модели, где это срабатывает.

Украинские новости, августа 2019 г.

Об амнистии капиталов

Во всем цивилизованном мире сейчас ужесточаются требования к чистоте денег, к их происхождению. Но он шел к этому достаточно долго, цивилизационным путем, было огромное количество амнистий. В Италии, в Германии, в Британии, в Штатах каждый год идет амнистия, если кто-то не знает. А мы имели ситуацию, когда 28 лет 50% экономики было в тени. Это означает, что каждая вторая гривня заработана незаконно и с нее не уплачены налоги. Но как эту амнистию проводить? Нам говорят: "Нельзя проводить, потому что будут легализованы коррупционные деньги, деньги от наркотиков, от торговли оружием". Это вроде бы звучит логично, но только они у себя такую легализацию провели, а у нас нет. Если ставить вот эти маячки-требования, это означает, что вы, например, если захотите легализоваться, то должны будете доказать, откуда получили эти деньги. А как вы докажете, если получали в конверте?

Это означает одну простую вещь: я или вы, или кто-то другой не сможем это доказать и не пойдем в эту легализацию, поэтому и эффект от нее будет мизерный. Нужно убирать это требование. И у нас право основывается на Римском праве, где один из принципов - презумпция невиновности. Если человек был коррупционером - докажите, что он брал взятки, докажите, что он виноват, что торговал оружием или наркотиками. Посадите его за это в тюрьму. Все просто. Если у вас нет этих доказательств, изначально предполагать, что он мог быть преступником - это нарушение принципа презумпции невиновности и тут нужно принимать политическое решения.

Украинские новости, август 2019 г.

