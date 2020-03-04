Таможенная служба запустила портал о работе таможни

Государственная таможенная служба запустила онлайн-портал о работе таможни, где планирует публиковать данные, в частности о налоговой нагрузке на $1, поступления от таможни в бюджет, объем налогооблагаемого импорта, товарные группы, которые импортирует Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни, передает БизнесЦензор.

"Мы запускаем интерактивный портал bi.customs.gov.ua о работе таможни. В настоящий момент он работает в тестовом режиме: первый раздел портала, посвященный жалобам, уже в открытом доступе", - сказано в сообщении.

Сейчас на портале отображены данные о жалобах на работу региональных таможен, а также о статусе их рассмотрения.

Согласно данным на портале, в настоящее время наибольшее количество жалоб поступило на Киевскую таможню - 180, Галицкую - 133, Одесскую - 69, Волынскую - 45, Днепровскую - 41.

"Впереди еще более амбициозные планы по открытию данных. Вскоре на портале можно будет найти и такую ​​информацию: товарные группы, которые Украина импортирует и экспортирует; товарооборот с конкретными странами; сальдо внешней торговли; объем налогооблагаемого импорта в разрезе (пошлина, акциз, НДС); налоговая нагрузка на $1; поступления в госбюджет от Таможни в долларах и гривне", - отмечается в сообщении.



