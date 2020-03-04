Отставка Маркаровой может вызвать беспокойство иностранных инвесторов — СМИ

Иностранные инвесторы могут быть обеспокоены возможной отставкой министра финансов, в случае изменений политики Минфина.

Об этом пишет Kyivpost.

Экономист Тимоти Эш в статье пишет, что Маркарова пользовалась доверием иностранных инвесторов и могла управлять сложным портфелем государственных банков, включая интересы государства в деле ПриватБанка.

Земельная реформа и ряд других реформ, требует поддержки МВФ и других международных финансовых институтов. И скорее всего, эта программа реформ будет более "мягкой" - говорится в статье.

"Держателей облигаций беспокоит то, что Уманский (вероятный новый министр финансов - ЭП) думает об иностранных портфельных инвесторах, которые при Маркаровой вложили 5 миллиардов долларов в Украину (в виде ОВГЗ - ЭП)" - пишет Тимоти Эш.

Экономист также заявляет, что пока неясен вопрос, будет ли Национальный банк Украины поощрять предоставление ликвидности для облегчения процесса.