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Отставка Маркаровой может вызвать беспокойство иностранных инвесторов — СМИ
15:44 04.03.2020 |
Иностранные инвесторы могут быть обеспокоены возможной отставкой министра финансов, в случае изменений политики Минфина.
Об этом пишет Kyivpost.
Экономист Тимоти Эш в статье пишет, что Маркарова пользовалась доверием иностранных инвесторов и могла управлять сложным портфелем государственных банков, включая интересы государства в деле ПриватБанка.
Земельная реформа и ряд других реформ, требует поддержки МВФ и других международных финансовых институтов. И скорее всего, эта программа реформ будет более "мягкой" - говорится в статье.
"Держателей облигаций беспокоит то, что Уманский (вероятный новый министр финансов - ЭП) думает об иностранных портфельных инвесторах, которые при Маркаровой вложили 5 миллиардов долларов в Украину (в виде ОВГЗ - ЭП)" - пишет Тимоти Эш.
Экономист также заявляет, что пока неясен вопрос, будет ли Национальный банк Украины поощрять предоставление ликвидности для облегчения процесса.
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