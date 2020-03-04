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Украина почти готова к накопительной пенсионной системе - Госказначейство
15:33 04.03.2020 |
Государственная казначейская служба Украины технически почти готова к введению в стране накопительной пенсионной системы, которая предполагает, что каждый работающий гражданин может осуществлять платежи на свой персональный пенсионный счет, а после достижения пенсионного возраста получать дополнительные выплаты за счет сделанных взносов.
Об этом сообщила журналистам глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз по итогам презентации отчета о работе службы в 2019 году.
"Относительно накопительной системы очень интересная идея и технически мы по некоторым моментам готовы. Мы совместно с народными депутатами обсуждали этот вопрос и мы готовы по некоторым моментам", - сообщила Слюз.
Она также напомнила, что в прошлом году Госказначейство предоставило Пенсионному фонду на покрытие временных кассовых разрывов, связанных с выплатой пенсий, 118,7 миллиарда гривень займов, из которых фонд погасил 117,6 миллиарда гривень.
По словам Слюз, среднемесячные расходы Пенсионного фонда составляют около 36 миллиарда гривень, тогда как 10 лет назад они составляли примерно 9 миллиарда гривень.
Как сообщал УНИАН, по словам главы Госказначейства Татьяны Слюз, одной из наибольших проблем для службы остается задолженность Пенсионного фонда Украины по займам на покрытие временных кассовых разрывов, которая образовалась в период с 2007 по 2014 годы, а также в 2019 году, и по состоянию на 1 января 2020 года составила 49,2 миллиарда гривень.
Справка УНИАН. Действующая на сегодня в Украине солидарная система пенсионного обеспечения предусматривает, что с зарплаты каждого официально работающего человека идут отчисления в Пенсионный фонд, а человеку насчитывается пенсионный стаж. В свою очередь Пенсионный фонд из этих средств выплачивает пенсии пенсионерам.
Накопительная система состоит в том, что каждый работающий гражданин может осуществлять платежи на свой персональный пенсионный счет. После достижения пенсионного возраста он сможет получать дополнительные выплаты за счет сделанных взносов.
В конце марта Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку завершила разработку проекта Закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", который вводит в Украине пенсионную систему второго уровня. Соответствующий закон так и не был принят Верховной Радой предыдущего созыва.
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